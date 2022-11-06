اليوم.. الافتتاح الإجرائى لقمة المناخ وتسليم مصر الرئاسة

احمد وائل عمر - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:30 صباحاً - من المقرر أن تشهد مدينة شرم الشيخ اليوم الأحد 6 نوفمبر، الافتتاح الإجرائي لمؤتمر قمة الأطراف للأمم المتحدة لتغير المناخ cop27 والذى تستضيفه مصر حتى 18 من الشهر الجارى.

ويتضمن جدول أعمال الافتتاح الإجرائي كلمة افتتاحية من الدكتور ألوك شارما رئيسCOP26، كما سيتم تسليم رئاسة المؤتمر إلى رئيس الدورة السابعة والعشرين لمؤتمر المناخ وزير الخارجية المصرى الدكتور سامح شكرى.

وتشمل أيضا فعاليات الافتتاح الإجرائي إصدار بيان من وزير الخارجية سامح شكري رئيس COP 27، وبيان سيمون ستيل، الأمين التنفيذي لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ، وبيان من د. هوسونج لي ، رئيس الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ.