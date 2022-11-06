السفير المصري في البرتغال يلتقى الوفد المصري المشارك في منتدى ” Web...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - التقى السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، الوفد المصري المشارك في منتدى "web summit" الذي عقد في لشبونة خلال الفترة من ١ إلى ٤ نوفمبر ٢٠٢٢، والذي يعتبر واحـداً من أهم الفعاليات الدوليـة المتخصصة في مجال الإقتصاد الرقمي وريادة الأعمال ودعم وتعزيز دور الشركات الناشئة، حيث شهدت نسخة هذا العام من المنتـدى حضـوراً كبيراً من مختلف دول العالم بلغ نحو ١٠٠ ألف مشارك وعارض.

من جانبه، قام السفير المصري بزيارة الجناح المصري في المنتدى المقام من قبل هيئة تنمية صناعة تكنولوجيا المعلومـات “ITIDA"، والشعبة العامة للاقتصاد الرقمي والتكنولوجيا “DETGD”، كما تفقد منصات الشركات المصرية الناشئة المشاركة، والبالغ عددها نحو ١٥ شركة عارضة و١١ شركة زائرة، وقد شهدت فعاليات المنتـدى ترشيح العديد من الشركات المصرية الناشئة لعـدد من أهم الجوائز الدولية في مجالات التطبيقات الرقمية والإبتكار التكنولوجي.

هذا، وقد أقيم حفل إستقبال للمشاركين المصريين في المنتـدي بمقر السفارة المصرية بلشبونة، في إطار التأكيد على دعم الدولة المصـرية لريـادة الأعمـال والشـركات الناشـئة بإعتبارهما أحد أبرز الأدوات العصرية التي تسهم بشكل فعال في دفع عجلة الإقتصاد القومي، وتعزز من دور مصر على المستويين الإقليمي والدولي فيما يتعلق برقمنة الإقتصاد.