السفير المصري لدى البرتغال يشارك في المائدة المستديرة رفيعة المستوى

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - شارك السفير وائل النجار، سفير جمهورية مصر العربية لدى البرتغال، في اجتماع المائدة المستديرة رفيع المستوى الذي نظمته مجموعة Energias de Portugal “EDP”، حول مؤتمر المناخ COP27 والتحول في مجال الطاقة تحت عنوان "من السياق الوطني إلى المسرح العالمي".هذا وتعد المجموعة رائدة في مجال إنتاج وتوزيع وتجارة الكهرباء وتوزيع الغاز الطبيعي والهيدروجين الأخضر وتعمل في ٢٩ سوق حول العالم.

ألقى السفير وائل النجار كلمة ركز فيها على إدراك الرئاسة المصرية لحجم التحديات التي تفرضها التغيرات المناخية والتوترات الجيوسياسية والتي ألقت بظلالها على قطاع الطاقة العالمي، وإيمانها بأن مؤتمر المناخ يوفر فرصة حقيقية لإظهار الوحدة والتآزر الدولي للتغلب على التحديات من خلال التنفيذ الفعال للالتزامات، وتطرق إلى رؤية الرئاسة المصرية، ومحاور عملها، والأيام الموضوعية، والمبادرات التي سيتم إطلاقها خلال المؤتمر، كما تناول الجهود الوطنية المبذولة في مجال الطاقة المتجددة وتنمية قطاع الغاز الطبيعي، واستراتيجية مصر لأن تصبح مركزاً إقليمياً لمزيج الطاقة.

شارك بالحضور الفعلي وعبر الإنترنت في المائدة المستديرة تمثيل رفيع المستوى تضمن سكرتير الدولة البرتغالي للبيئة والطاقة، والرئيس التنفيذي لمجموعة EDP، وعدد من أعضاء مجلس الإدارة وممثلي المجموعة، والرئيس التنفيذي لمجموعة GALP الرائدة في مجال النفط والغاز، ومدير شريك بمجموعة بوسطن للاستشارات، فضلاً عن سفراء المملكة المتحدة، والبرازيل، وممثلين عن السفارة الأمريكية والأسبانية.