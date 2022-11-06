شيخ الأزهر يستقبل نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء البحريني

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - استقبل الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم الأحد، في مقر إقامته بمملكة البحرين، الشيخ خالد بن علي آل خليفة، نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء، رئيس محكمة التمييز.

وخلال اللقاء، أكد شيخ الأزهر دور السلطة القضائية في ترسيخ مبدأ العدالة كأحد المرتكزات الرئيسة لصون الحقوق ودعم جهود الدول والمساهمة في تحقيق النهضة والتنمية المستدامة من خلال استقرار منظومة العدالة، وأهمية ما يضطلع به المجلس الأعلى للقضاء من دورٍ مهم في تعزيز ثقة المجتمع في الحفاظ على الحقوق والحريات والممتلكات العامة والخاصة بمقتضى الدستور والقانون.

من جانبه، أعرب الشيخ خالد بن علي آل خليفة عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين بقيادة الإمام الأكبر في نشر صحيح الإسلام الوسطي المستنير، وتعزيز السلام وقيم المواطنة التي ترسخ الاستقرار في المجتمعات، مشيدا بكلمة شيخ الأزهر في ختام ملتقى البحرين للحوار، ودعواته البنَّاءة للحوار والسلام ودرء الفتن ونبذ الصراعات.

ويجري شيخ الأزهر زيارة إلى البحرين تلبية لدعوة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة في ملتقى البحرين للحوار بعنوان: «الشرق والغرب من أجل التعايش الإنساني» والذي عقد يومي الخميس والجمعة 3 و4 نوفمبر الحالي، تحت رعاية الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، وحضور قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكيَّة، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلي الأديان حول العالم، إضافة إلى شخصيات فكرية وإعلامية بارزة.