وزير التنمية المحلية: دمج التغيير المناخى كعامل أساسى فى استراتيجية عمل الوزارة

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 09:29 صباحاً - فى إطار جهود الدولة فى مواجهة والتصدي للتغيرات المناخية ، وتزامناً مع استضافة مصر للدورة الـ 27 لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والتى تنطلق فعالياتها اليوم الأحد بمدينة شرم الشيخ (6/11/2022 ) بتسلم مصر رئاسة المؤتمر من رئيس مؤتمر المناخ cop 26 .. وتنفيذا لتوجيهات فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسى ، بضرورة تكاتف جهود الدولة المصرية لمواجهة التغيرات المناخية وتحسين الأوضاع البيئية والصحية والمعيشية للمواطنين ، وتنفيذ رؤية مصر 2030 .

أكد اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية ، أن الوزارة تعمل على تنفيذ استراتيجية تنموية طموحة ، تركز على دمج عامل التغير المناخى والبعد البيئى فى جميع برامجها و مشروعاتها التنموية ، لدعم التكيف مع المتغيرات المناخية وابداء المرونة الكافية فى هذا الشأن ، وأوضح وزير التنمية المحلية أن هذه الاستراتيجية تركز على عدد من المحاور و الملفات التى تهم المواطن المصرى فى مختلف محافظات الجمهورية ، منها تطوير المنظومة المتكاملة لادارة المخلفات الصلبة وتحسين البيئة ورفع نواتج تطهير الترع والمصارف وتحويل أتوبيسات هيئتى النقل العام بالقاهرة والإسكندرية للعمل بالغاز الطبيعى ، و متابعة تطوير مكامير الفحم النباتى لمطابقتها للاشتراطات البيئية ، و التصدى لظاهرة حرق المخلفات الزراعية و إعادة تدويرها ، وتوريد كشافات موفرة للطاقة .

وأشار اللواء هشام آمنة إلى ان الاستراتيجية التى تنفذها الوزارة ، تشمل أيضاً تطوير ورفع كفاءة وزراعة الميادين العامة والشوارع الرئيسية ، وتنفيذ المبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة على مستوى المحافظات والتعامل مع مخلفات الهدم والبناء بطريقة اقتصادية.

وأوضح وزير التنمية المحلية ان الوزارة أنجزت بالتنسيق مع المحافظات العديد من المشروعات التى تهدف الى تحسين البيئة وحوكمة منظومة النظافة بأنواعها المختلفة ، لافتا إلى ان تكلفة المشروعات خلال الفترة من يوليو 2014 وحتى أكتوبر 2022 بلغت 134 مليار جنيه ، ويتم خلال هذا العام استكمال تنفيذ مشروعات بتكلفة تقدر بـ 37 مليار جنيه .