شبورة وأمطار خلال ساعات.. تفاصيل طقس اليوم

جدة - نرمين السيد - توقع خبراء هيئة الأرصاد، شبورة مائية، صباح اليوم الأحد، كثيفة أحيانا على الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة ووسط سيناء وشمال الصعيد، وفرص أمطار خفيفة على أقصى الغرب.





وقالت الهيئة، إن اليوم يشهد طقسا مائلا للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وشمال الصعيد وجنوب الصعيد، لطيفا فى أول الليل مائل البرودة فى آخره على كافة الأنحاء. وعن درجات الحرارة المتوقعة، اليوم الأحد، فجاءت كما يلى: القاهرة العظمى 26 درجة والصغرى 17 درجة. الإسكندرية العظمى 26 والصغرى 17 درجة. مطروح العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة. سوهاج العظمى 27 درجة والصغرى 15 درجة. قنا العظمى 28 درجة والصغرى 17 درجة. أسوان العظمى 29 درجة والصغرى 17 درجة.

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