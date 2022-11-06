وزيرة التضامن: مؤتمر المناخ نقلة نوعية فى التعامل مع قضايا البيئة

جدة - نرمين السيد - قالت وزيرة التضامن الاجتماعى الدكتورة نيفين القباج، إن الجميع يعملون على قلب رجل واحد لإنجاح مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ COP27.. متمنية لمصر مكانة دولية تتبوأها ويكون لها نصيب من التمويل الدولى الكافى لتستطيع أن تضاهى وتعالج الآثار البيئية السلبية للتغيرات المناخية.





وأعربت القباج، اليوم الأحد على هامش فعاليات مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، عن تمنيها بأن يكون هناك وعى حقيقى على مستوى المواطن العادى والمصانع والمشروعات التنموية والقطاع الخاص والمجتمع المدنى والإعلام فكلنا نعمل لجعل مصر دولة صديقة للبيئة وليس شرم الشيخ فقط،

وأضافت القباج، أن قمة المناخ فى شرم الشيخ ستكون نقلة نوعية فى التعامل مع قضايا البيئة وتغير المناخ مما يضع مصر فى مصاف الدول التى تطبق قواعد التنمية المستدامة.

وأعربت القباج، عن فخرها كمصرية أن تستضيف بلادها قمة المناخ بهذا الحجم والزخم والموضوعات الهامة التى تطرح بها خاصة أنها متزامنة مع مشكلات اقتصادية حيث تتطرق ليس فقط للموضوعات البيئية ولكن أيضا لموضوعات الصحة والاستدامة البيئية والعدالة المناخية وتأثيرها على حياة الأسر والأمن الغذائى.

وأوضحت أن الوزارة تعمل على أكثر من محور بالمؤتمر حيث تعمل على يوم المجتمع المدنى بالقمة، لإبراز دور وقصص نجاح المجتمع المدنى الفاعل فى مجال الحد من التغيرات المناخية مع مراعاة الأبعاد العالمية والإقليمية والمحلية على كل المستويات.

وأشارت إلى أن الوزارة حرصت على إتاحة المؤتمر للأشخاص ذوى الإعاقة بكافة أنواعها سواء حركية أو بصرية أو سمعية، ولأول مرة يتم عمل مدينة صديقة لذوى الإعاقة فى مكان انعقاد المؤتمر من خلال تجهيز المرافق الخاصة بالقاعات لتكون مناسبة لهم، وتهيئة الموقع الإلكترونى للمؤتمر ليكون مناسبا للمستخدمين من الأشخاص ذوى الهمم، وتوفير مختلف المطبوعات بطريقة "برايل" ومترجمين للغة الإشارة، مع توفير الإتاحة البصرية والأجهزة المساعدة لهم، وذلك بالتنسيق مع الوزارات المختلفة، بجانب التعاون مع المجلس القومى لشئون الإعاقة للتعريف بتأثير المناخ والتغير المناخى على الأشخاص ذوى الإعاقة.

ولفتت إلى أن الوزارة وفرت 1000 متطوع للمشاركة بالقمة يعمل على قدم وساق.. وأعربت عن سعادتها أن يمثل شباب مصر ويساهم فى إنجاح هذا المؤتمر، متمنية استكمال هذا الزخم ليس فقط على مستوى الخطاب ولكن على مستوى الأنشطة ومتابعة المؤشرات التى تدفعنا للتقدم فى هذا المجال.