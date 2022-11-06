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حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الأحد 6-11-2022

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حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الأحد 6-11-2022

مهنيًا: إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، فافعل ذلك اليوم لأن فرص النجاح تبدو أوفر حظًا

عاطفيًا: تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات، لكن لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك العاطفية

صحيًا: الحساسية التي تعانيها منذ الصغر قد تجد لها حلًا موقتًا، لكنها تعاودك بعد توقف العلاج.

حظك اليوم برج الثور الأحد 6-11-2022

مهنيًا: قضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق برهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين

عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك

صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حينًا، ثم تعيش ترددًا قاتلًا أحيانًا أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم

عاطفيًا: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات

صحيًا: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلبًا على وضعك الصحي، حذار.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقًا في مسيرتك

عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة

صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 6-11-2022

مهنيًا: قد تطل على يوم أكثر انكماشًا وتقوقعًا يفرض عليك منحى جديدًا ويكشف سرًّا ماضيًا

عاطفيًا: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك

صحيًا: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تبدو مقبلًا على الدنيا، مرتاحًا إلى التطورات، ملاحقًا الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق

عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على تنفيذ طلبات الشريك، فتنشأ بعض الشكوك لكنها تكون عابرة

صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح

عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحة الطرفين، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما

صحيًا: كثرة الضغط الذي تواجهه في العمل ومحيطك ينعكس موقتًا سلبًا على صحتك ونفسيتك.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 6-11-2022

مهنيًا: يوم ايجابي ناجح يوسع لك الآفاق ويجعل محادثاتك ممتازة، فقط انتبه لإشكال يحصل على صعيد شراكة ما

عاطفيًا: إذا كنت إلى جانب الشريك في الأوقات الصعبة، فإنك تجده إلى جانبك عند أول اختبار صعب تواجهه

صحيًا: أن تحرم نفسك من بعض المأكولات المضرة، معناه أنك تحرم جسمك من الأمراض في المستقبل.

حظك اليوم برج القوس الأحد 6-11-2022

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها

عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة

صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دورًا في إنجاحها

عاطفيًا: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما

صحيًا: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.

حظك اليوم توقعات برج الدلو الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيرًا وتحفزك على المزيد من العطاء

عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه

صحيًا: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، فلا تحاول التفريط فيها.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 6-11-2022

مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار

عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها

صحيًا: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.

محمد يوسف

محمد يوسف

متخصص فى مجال الكتابة وتحرير المقالات والترجمة من اللغتين الإنجليزية والفرنسية والعكس لمدة تزيد عن 8 سنوات – الترجمة الكاملة يدويًا دون الإعتماد على أي مواقع ترجمة. – الدقة في الترجمة وعدم وجود أخطاء – التدقيق النحوي واللغوي للنص المترجم – مراعاة أن يتناسب أسلوب اللغة مع الموضوع

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