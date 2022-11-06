حظك اليوم .. توقعات الأبراج ليوم الأحد 6-11-2022

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - حظك اليوم برج الحمل الأحد 6-11-2022

مهنيًا: إذا أردت القيام بخطوة أو مبادرة، فافعل ذلك اليوم لأن فرص النجاح تبدو أوفر حظًا

عاطفيًا: تكون مستعدًا لتحمّل كل المسؤوليات، لكن لا بد من عدم اتخاذ قرارات أساسية وتغييرية في حياتك العاطفية

صحيًا: الحساسية التي تعانيها منذ الصغر قد تجد لها حلًا موقتًا، لكنها تعاودك بعد توقف العلاج.

حظك اليوم برج الثور الأحد 6-11-2022

مهنيًا: قضية ديون ومستحقات ومشاكل تتعلق برهن، لا تراهن إلاّ على الصلب والأكيد والمتين

عاطفيًا: إذا أردت الإقدام على خطوة جديدة فكّر جيدًا فقد تكلفك أكثر مما كنت تتوقع في العلاقة مع الشريك

صحيًا: حاول أن تلهي نفسك بممارسة المشي أو الركض الخفيف ولو نصف ساعة يوميًا.

حظك اليوم برج الجوزاء الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تميل إلى تسريع الأمور والعفوية في الخيار حينًا، ثم تعيش ترددًا قاتلًا أحيانًا أخرى، المعنويات عالية هذا اليوم

عاطفيًا: تشعر بالحيوية وتمارس جاذبية كبيرة على الجنس الآخر وتأسر القلوب وتطل على تغيرات وبعض المحظورات

صحيًا: التوترات العصبية تدفعك إلى التصرف بشراسة، وهذا ما قد ينعكس سلبًا على وضعك الصحي، حذار.

حظك اليوم برج السرطان الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تطوّرات كبيرة في العمل وإنجازات تسجّل في خانتك، على أن تتمكّن من استثمارها لاحقًا في مسيرتك

عاطفيًا: سعادة كبيرة إلى جانب الشريك، على الرغم من بعض الغيوم التي تلوح في أفق العلاقة بينكما، لكنّها بسيطة وعابرة

صحيًا: قد تصاب بتقلصات في المعدة، سببها التعصيب والإرهاق، استشر طبيبك.

حظك اليوم برج الأسد الأحد 6-11-2022

مهنيًا: قد تطل على يوم أكثر انكماشًا وتقوقعًا يفرض عليك منحى جديدًا ويكشف سرًّا ماضيًا

عاطفيًا: البحث في ذكريات الماضي لا يؤدّي إلى شيء، ويترك انعكاسات غير ضرورية على العلاقة بالشريك

صحيًا: ينتابك شعور بالاشمئزاز من كل ما يدور حولك، ويجعلك تعيش في حالة اكتئاب ورغبة في الابتعاد عن الجميع.

حظك اليوم برج العذراء الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تبدو مقبلًا على الدنيا، مرتاحًا إلى التطورات، ملاحقًا الأحداث التي تتزاحم وتحثّك على العمل والانطلاق

عاطفيًا: تجد نفسك أحيانًا مجبرًا على تنفيذ طلبات الشريك، فتنشأ بعض الشكوك لكنها تكون عابرة

صحيًا: قاوم شهيتك وضعفك أمام المأكولات الدسمة، وفكّر في النتائج المترتبة على كثرة تناولها.

حظك اليوم برج الميزان الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تكون جريئًا في طرح الموضوعات والدفاع عن حقك، لكن شرط التحرك في الإطار الصحيح

عاطفيًا: المساواة بينك وبين الشريك تكون لمصلحة الطرفين، وهذا ما يعزز الثقة والتفاهم بينكما

صحيًا: كثرة الضغط الذي تواجهه في العمل ومحيطك ينعكس موقتًا سلبًا على صحتك ونفسيتك.

حظك اليوم برج العقرب الأحد 6-11-2022

مهنيًا: يوم ايجابي ناجح يوسع لك الآفاق ويجعل محادثاتك ممتازة، فقط انتبه لإشكال يحصل على صعيد شراكة ما

عاطفيًا: إذا كنت إلى جانب الشريك في الأوقات الصعبة، فإنك تجده إلى جانبك عند أول اختبار صعب تواجهه

صحيًا: أن تحرم نفسك من بعض المأكولات المضرة، معناه أنك تحرم جسمك من الأمراض في المستقبل.

حظك اليوم برج القوس الأحد 6-11-2022

مهنيًا: يفرض عليك هذا اليوم قواعد وقوانين جديدة من السلوك والتعاطي في حياتك المهنية عليك التقيد بحذافيرها

عاطفيًا: يتغيّر مصير العلاقة هذا اليوم، وتحسم قصّة مهتزّة وتحصل بعض المواجهات العابرة

صحيًا: تخلّ عن كسلك للقيام بما يعود عليك بصحة سليمة معافاة، وبادر إلى ممارسة الرياضة.

حظك اليوم برج الجدي الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تنعم بتناغم مهني قل نظيره فتحصد نتائج مساعيك الماضية، أو تدخل مفاوضات جديدة، ويؤدي معارفك دورًا في إنجاحها

عاطفيًا: الشريك يحتاج إلى حنانك على الدوام، وهذا اختبار لمدى جدية العلاقة بينكما

صحيًا: أضبط شهيتك وحاول أن تتقيد بمواعيد الوجبات، واجعلها خفيفة قدر المستطاع.

حظك اليوم توقعات برج الدلو الأحد 6-11-2022

مهنيًا: تدفعك كثرة انشغالاتك هذا اليوم إلى بذل جهود مضاعفة، لكنّ النتيجة تسعدك كثيرًا وتحفزك على المزيد من العطاء

عاطفيًا: يكون تغاضي الشريك عن تجاوزاتك فرصة لك لتغير تصرفاتك إزاءه، وهنا يفرض الحذر نفسه

صحيًا: الصحة السليمة نسعى إلى إبقائها سليمة ما استطعنا إلى ذلك سبيلًا، فلا تحاول التفريط فيها.

حظك اليوم برج الحوت الأحد 6-11-2022

مهنيًا: عليك استغلال الأجواء الايجابية في العمل الى أقصى الحدود، وخصوصًا أن الفترة المقبلة قد تشهد ركودًا وعدم استقرار

عاطفيًا: يبشرك هذا اليوم بفترة جيدة من الحياة العاطفية، وتعد الشريك بمشاريع كبيرة تنفذها

صحيًا: راع ظروفك الصحّية لأن طاقتك ضعيفة ومناعتك خفيفة، ومع الوقت يتحسن الوضع.