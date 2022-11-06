سفير مصر في هلسنكي يلتقي رئيسة وزراء فنلندا في إطار الترويج لاستضافة...

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 08:35 صباحاً - التقى السفير هيثم صلاح، سفير جمهورية مصر العربية بهلسنكي بالسيدة Sanna Marin، رئيسة الوزراء الفنلندية، وذلك في إطار الترويج لاستضافة مصر للدورة السابعة والعشرين لمؤتمر اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية للمناخ 27 COP خلال الفترة من ٦ إلى ١٨ نوفمبر ٢٠٢٢، حيث ستشارك رئيسة الوزراء في فعاليات قمة قادة العالم المرتقب عقدها يومي ۷ و ۸ نوفمبر الجاري بشرم الشيخ.

وفي هذا الإطار، أعربت رئيسة الوزراء الفنلندية عن تطلعها لزيارة مصر للمرة الأولى، وللمشاركة في أعمال قمة المناخ، والانخراط بفاعلية في الموضوعات محل النقاش، مثمنةً الجهود المصرية للاعداد الجيد للمؤتمر ، وكذا حرص الرئاسة المصرية للمؤتمر على التنسيق الكامل والمتواصل مع الدول أطراف الاتفاقية.

وفي ضوء الاهتمام الفنلندي بموضوعات التحول الأخضر والحياد الكربوني، ودعم الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة، أثنت السيدة Marin على الجهود المصرية في مجال التصدي لتغير المناخ، وإنتاج الطاقة المتجددة خاصة مشروعات إنتاج الطاقة الشمسية والهيدروجين الأخضر.