إطلاق السيسى إشارة بدء مؤتمر المناخ خلال ساعات يتصدر الصحف

جدة - نرمين السيد - وأفردت صحف (الأهرام) و(الأخبار) و(الجمهورية) و(المصرى اليوم)، صفحاتها الرئيسية والداخلية لنقل وقائع الاستعدادات النهائية غير المسبوقة لاستضافة أعمال "COP27"، فى مدينة شرم الشيخ، التى تنطلق أعمالها خلال ساعات، وتابعت الصحف توالى وصول الوفود المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

واستهلت صحيفة (الأهرام) تقريرا نشرته فى عددها اليوم - حمل عنوان (قادة العالم فى شرم الشيخ لـ "إنقاذ الأرض") - بالقول: "فى محاولة جديدة لإنقاذ كوكب الأرض، يجتمع قادة العالم فى شرم الشيخ، حتى 18 نوفمبر الحالى؛ للمشاركة فى أعمال "COP27" وسط استعدادات غير مسبوقة فى مدينة السلام، التى بدت فى صورة حضارية رائعة".

ونقلت الصحيفة عن اللجنة الإعلامية لمؤتمر المناخ القول: "إن المؤتمر يتضمن ثلاث فعاليات رئيسية: الأولى هى الجلسة الإجرائية فى العاشرة من صباح اليوم، والثانية افتتاح قمة الزعماء فى الثانية عشرة ظهر غد، والثالثة تتمثل فى افتتاح الشق رفيع المستوى من المؤتمر 15 نوفمبر الجارى.

وتحت عنوان (العالم يكتب "معاهدة سلام" مع المناخ.. فى مصر) كتبت صحيفة (الجمهورية) أن الجلسة الإجرائية للمؤتمر ستشهد مراسم تسليم رئاسة المؤتمر من رئيس الدورة الـ26، التى عقدت فى (جلاسكو) بأسكتلندا، إلى سامح شكرى، وزير الخارجية، بصفته الرئيس المعين للمؤتمر، ويعقبها إلقاء بيان من قبل وزير الخارجية، وسيتضمن الشق الرئاسى من القمة غدا عقد ثلاث موائد مستديرة عالية المستوى، حيث سيلقى الزعماء المشاركون فيها كلمات تتناول جهود بلادهم فى مواجهة تداعيات التغيرات المناخية.

وركزت الصحيفة على الاستعدادات الأمنية التى تقوم بها وزارة الداخلية، حيث تفقد وزير الداخلية اللواء محمود توفيق الاستعدادات التى اتخذتها أجهزة الوزارة المختلفة لتأمين فعاليات الموتمر، حيث أطلع وزير الداخلية، على محاور خطط التأمين بنطاق مطار شرم الشيخ، ومدى استعداد وجاهزية القوات، كما قام بجولة تفقدية لنقاط التفتيش والأكمنة والارتكازات والأقوال الأمنية ووحدات التدخل السريع بنطاق المدينة.

أما صحيفة (الأخبار) فكتبت تحت عنوان عريض تصدر صفحتها الأولى (مصر تحتضن قادة وزعماء العالم بمدينة السلام) أن الرئيس عبد الفتاح السيسى سيطلق اليوم إشارة بدء أعمال قمة المناخ التى تعقد بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

وذكرت الصحيفة أن مصر - التى بادرت منذ وقت مبكر باتخاذ خطوات ملموسة للتحول إلى نموذج تنموى مستدام يتماشى مع خططها للحفاظ على البيئة - عززت قدراتها فى مجال مواجهة التغيرات المناخية من خلال إطلاق الاستراتيجية الوطنية لتغير المناخ 2050، والتى تركز على عدد من المبادئ من بينها خفض الانبعاثات فى مختلف القطاعات وتحقيق نمو اقتصادى مستدام وتخفيف الآثار السلبية المرتبطة بتغير المناخ وتحسين حوكمة وإدارة العمل فى مجال تغير المناخ وبناء المرونة والقدرة على التكيف مع تغير المناخ وتعزيز البنية التحتية لتمويل الأنشطة المناخية والبحث العلمى ونقل التكنولوجيا وإدارة المعرفة ورفع الوعى مكافحة التغيرات المناخية.

وفى صحيفة (الأهرام) نشرت تقريرا صادر عن المركز الإعلامى لمجلس الوزراء أمس كشف عن جهود وخطط مصر فى ظل تصاعد وتيرة التحديات المناخية، وتهديدها للوضع البيئى العالمى وتأثيرها على جدوى خطط التنمية فى المجتمعات.

ونقلت الصحيفة عن التقرير إشارته إلى أن مصر وضعت خارطة طريق تمضى من خلالها فى مسارات متوازية للتعامل مع تلك التحديات، خاصة فيما يتعلق بالتوسع فى مشروعات الاقتصاد الأخضر وتنمية وتنويع مصادر الطاقة المتجددة وتعظيم قيمتها، باعتبارها أحد الملاذات الآمنة لتقويض مسببات التغير المناخى وتخفيف العبء الاقتصادى المترتب على استخدامات مصادر الطاقة التقليدية، بالإضافة إلى التوسع فى الشراكات مع القطاع الخاص والشركاء الدوليين فى مجالات الطاقة النظيفة والمتجددة، والعمل على توفير التكنولوجيا اللازمة فى هذا المجال؛ مما يؤهلها لأن تصبح واحدة من أكبر منتجى الطاقة النظيفة، وذلك فى وقت تتطلع فيه مصر إلى توحيد جهود دول العالم فى قمة المناخ (COP 27) بمدينة شرم الشيخ من أجل صياغة رؤية مشتركة لمجابهة التغيرات المناخية وتأثيراتها السلبية.

عسكريا، أوردت صحيفة (الأخبار) أن الفريق أول محمد زكى، القائد العام للقوات المسلحة، وزير الدفاع والإنتاج الحربى، تفقد أعمال التطوير لأحد المستودعات الرئيسية لإدارة المهندسين العسكريين، وذلك فى إطار حرص القيادة العامة للقوات المسلحة على المتابعة المستمرة والوقوف على أساليب تطوير أداء القوات المسلحة، وذلك بحضور الفريق أسامة عسكر، رئيس أركان حرب القوات المسلحة، وقادة الأفرع الرئيسية وعدد من قادة القوات المسلحة.

وذكرت الصحيفة أن القائد العام للقوات المسلحة، قام بجولة تفقدية شاهد خلالها أعمال التطوير، التى تمت داخل المستودع، وفقا لأحدث النظم التى تواكب التقـدم التكنولوجى فى مجالات التسليح العالمية.

ونقلت الصحيفة تأكيد الفريق أول محمد زكى، ضرورة الحفاظ على أعلى معدلات الكفاءة والاستعداد القتالى العالى للوحدات والتشكيلات والارتقاء بالمستوى المهارى والبدنى للمقاتلين بالتدريب المستمر والروح المعنوية العالية والمحافظة على الأسلحة والمعدات والمركبات لتظل القوات المسلحة فى أعلى درجات اليقظة والاستعداد لتنفيذ أى مهام تسند إليها تحت مختلف الظروف.

وعلى الصعيد الاقتصادى، سلطت صحيفة (المصرى اليوم) - فى صدر صفحتها الأولى - الضوء على الإجراءات العديدة التى اتخذتها الحكومة فى إطار الحرص على توفير السلع الأساسية ومراقبة والأسعار فى القاهرة والمحافظات، من بينها الحرص على ثبات سعر الرغيف البلدى بـ 5 قروش، وتوفير منافذ للسلع الأساسية بالمحافظات بأسعار مخفضة وتوفير الأرز بأسعار عادلة، إضافة إلى مد تسليم الدقيق الحر للمخابز السياحية حتى نهاية العام وسط تعليمات مشددة بمعاقبة أصحاب المخابز المخالفة بغرامة مالية 10 آلاف جنيه.

ونسبت الصحيفة لوزير التموين الدكتور على المصيلحى، تأكيده - خلال تفقده بعض المشروعات التموينية ومخازن الجملة بمحافظة الجيزة أمس - حرص الدولة على تحمل فارق تكلفة إنتاج الخبز المدعم رغم ارتفاع مستلزمات الإنتاج، فى إطار الحرص على استمرار ثبات سعر الرغيف البلدى بـ 5 قروش، كما أن الوزارة لديها مخزون من القمح يكفى 5 أشهر.