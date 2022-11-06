رئيس البرلمان الدولى يشيد بدور شيخ الأزهر فى نشر ودعم السلام العالمى

جدة - نرمين السيد - وجه دوارتى باتشيكو رئيس البرلمان الدولى، دعوة رسمية إلى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، لحضور وإلقاء كلمة فى افتتاح فعاليات أعمال الجمعية العامة القادمة التى ستعقد فى مارس المقبل.





وأعرب رئيس البرلمان الدولى عن تقديره لما يقوم به شيخ الأزهر من جهود كبيرة ومهمة فى نشر ودعم السلام العالمى وقيم التسامح والعيش المشترك بين الأمم والشعوب، وأن هذه الجهود تكافح بشكل مباشر الظواهر السلبية تجاه الأديان والقضايا العالمية وتعزز الاستفادة من فرص الحوار واللقاء بين الشرق والغرب والتضامن الإنسانى الذى يوحد البشر لتجاوز الأزمات والتحديات التى تواجه البشرية.

واستعرض رئيس البرلمان الدولى، خلال استقبال شيخ الأزهر له فى مقر إقامة فضيلته فى البحرين، أنشطة اتحاد البرلمان الدولى، مشيرا إلى أن الاتحاد هو ثانى أهم مؤسسة تضم أكبر عدد من السياسين، وتتخذ من سويسرا مقرا لها، ولديها شراكات فاعلة مع الأمم المتحدة ومؤسسات دولية عديدة حول العالم.

ويجرى فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، زيارة رسمية إلى مملكة البحرين، بدعوة من صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة، ملك مملكة البحرين، لزيارة البلاد والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار "الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى"، الذى عقد على مدار يومى الخميس والجمعة 3و4 نوفمبر، تحت رعاية ملك البحرين، ومشاركة قداسة البابا فرنسيس بابا الكنيسة الكاثوليكية، ونحو 200 شخصية من رموز وقادة وممثلى الأديان وعدد من المفكرين والإعلاميين البارزين حول العالم.