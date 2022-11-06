وزير الصحة: الرئيس السيسى همه الأكبر المواطن والاستجابة لشكواه

جدة - نرمين السيد - وأضاف عبد الغفار خلال اتصال هاتفى مع برنامج "آخر النهار"، الذى يقدمه الإعلامى محمد الباز، عبر فضائية النهار اليوم السبت، أنه يقوم بزيارات ميدانية؛ بهدف الوقوف على الخدمات المقدمة للمواطنين، كما أنه يستمع خلال تلك الجولات لشكاوى المواطنين، لحلها؛ وهذا هو الهدف "الاستماع لنبض الشارع".

وحول الاهتمام بالعنصر البشرى فى وزارة الصحة، قال "نعقد اجتماعا أسبوعيا لجميع قيادات وزارة الصحة؛ لمتابعة كل التطورات، ومواجهة التحديات، ونحاول حل المشاكل بمنتهى الحزم، ونقدم إمكانيات ضخمة من الدولة والعمل اليومى على الأرض".

وبخصوص التبرع بالأعضاء، قال وزير الصحة إن هناك قانونا لتنظيم عملية زراعة الأعضاء من حديثى الوفاة، مشيرًا إلى أن القانون نظم ذلك للحصول على موافقة من إحدى الجهات الرسمية، كما أن وزارة الصحة ستنشئ كيانا لتسهيل إجراءات من يريد التبرع بالأعضاء بعد وفاته، مبينا أن زراعة الأعضاء من حديثى الوفاة أسهل بكثير وأنفع من زراعة الأعضاء من الأحياء.