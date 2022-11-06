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بحضور قادة العالم.. انطلاق قمة المناخ اليوم بشرم الشيخ

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أحمد عاشور 2022-11-06 06:31 0 تبليغ

جدة - نرمين السيد - وتستضيف مدينة شرم الشيخ، قمة المناخ 2022، فى الفترة بين 6 نوفمبر و18 نوفمبر المقبل، بقيادة الرئيس عبد الفتاح السيسي.

وتأتى قمة المناخ بحضور 197 دولة من أجل مناقشة التغير المناخي، وما ينبغى أن تعتمده بلدان العالم من سياسات واستراتيجيات مستدامة لمواجهة الأضرار الناجمة عن التغييرات المناخية كالاحتباس الحراري، وزيادة الانبعاثات الكربونية وسبل معالجتها، بشكل عاجل.

 

 

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فاطمة نصر

فاطمة نصر

محررة صحفية خريجة إعلام قسم صحافة, أحرر أخبار وتقارير من السوشيال ميديا والتوك شو أدرك حجم الإشاعات المنتشرة في الإعلام الجديد، لذا فإن عملي أشبه بالمحقق أبحث أدقق أتتبع جميع الروابط لأصل إلى ما أطمئن إلى أنه الحقيقة

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