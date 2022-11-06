مقامة على 11 ألف فدان وصديقة للبيئة.. تفاصيل المنطقة الخضراء بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وكشف مراسل البرنامج من شرم الشيخ، تفاصيل أكثر عن المنطقة الخضراء بالمدينة، والتى تقام على 11 ألف فدان بتصميم خاص وصديقة للبيئة.

كما تتضمن المنطقة الخضراء، مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية فى مجالات التصدى لظاهرة التغيرات المناخية، كما أن بها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخى، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى فعاليات المؤتمر.

فى ذات السياق، استعرض الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، مانشيتات الصحف العالمية التى تعلق على إقامة قمة المناخ بمدينة شرم الشيخ.

وعلق خليل، على ما وصفته مجلة "نيتشر" العلمية، فى عددها الأخير، بأن مؤتمر المناخ هو قِبلة اهتمام العُلماء فى الوقت الحالى، مؤكدا أنها مجلة علمية متخصصة فى مجال البيئة.

من ناحيتها، اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى عددها الصادر صباح أمسالسبت، باستضافة مصر فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) فى شرم الشيخ.

وذكرت أن زعماء العالم سيجتمعون غدًا فى مصر لمواجهة تغير المناخ فى وقت حرج تتفاقم فيه الأزمات فى العالم، بداية من الاضطرابات فى أسواق الطاقة وارتفاع التضخم العالمى والانقسامات السياسية العميقة فى العديد من البلدان والتوتر بين أكبر ملوثين فى العالم؛ وهما الصين والولايات المتحدة.