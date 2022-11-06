على جمعة: النبى سامعك وعارفك لما بتسلم وتصلى عليه ويعرف كل حاجة عنك (فيديو)

جدة - نرمين السيد - وأوضح، خلال حواره مع الإعلامى عمرو خليل، فى برنامج "من مصر"، الذى يعرض على قناة cbc، أن النبى صلى الله عليه وسلم، مات بانتهاء عُمره فى الأرض، ولكن لم يمت باعتبار مكانة الروح التى حلها عند ربه.
وتابع: "النبي ﷺ سامعك وعارفك لما بتسلّم وتصلّى عليه ويعرف كل حاجة عنك، وكل الأنبياء أحياء فى قبورهم لأن هناك اتصال بين الحياة البرزخية وموطن القبر الشريف".
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