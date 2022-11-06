مصر تطفئ احتراق العالم.. الصحف العالمية تحتفى بقمة المناخ فى شرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - وعلق خليل، على ما وصفته مجلة "نيتشر" العلمية، فى عددها الأخير، بأن مؤتمر المناخ هو قِبلة اهتمام العُلماء فى الوقت الحالى، مؤكدا أنها مجلة علمية متخصصة فى مجال البيئة.

من ناحيتها، اهتمت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية، فى عددها الصادر صباح أمسالسبت، باستضافة مصر فعاليات مؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (كوب 27) فى شرم الشيخ.

وذكرت أن زعماء العالم سيجتمعون غدًا فى مصر لمواجهة تغير المناخ فى وقت حرج تتفاقم فيه الأزمات فى العالم، بداية من الاضطرابات فى أسواق الطاقة وارتفاع التضخم العالمى والانقسامات السياسية العميقة فى العديد من البلدان والتوتر بين أكبر ملوثين فى العالم؛ وهما الصين والولايات المتحدة.