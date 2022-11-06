الأرصاد: طقس اليوم مائل للحرارة نهارا على كافة الأنحاء

جدة - نرمين السيد - وأوضحت أنه هناك فرصة مهيأة لسقوط أمطار خفيفة على مناطق من أقصى غرب البلاد، كما تنشط الرياح المثيرة للرمال والأتربة على أقصى غرب البلاد.
وأكدت أنه تبقى الظاهرة المؤثرة هى الشبورة المائية صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية.
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