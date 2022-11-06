”التعليم” تطالب الإدارات بترشيح 7 معلمين لشغل وظائف مديرى مدارس.. التفاصيل

حمدي عبدالله - القاهرة في الأحد 6 نوفمبر 2022 12:29 صباحاً - أرسلت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني تعليمات رسمية لجميع مديريات التربية والتعليم بجميع محافظات الجمهورية ، طالبت بضرورة أن تقوم كل مديرية تربية وتعليم بموافاة الوزارة بأسماء 7 معلمين و معلمات أو أخصائي من كل إدارة تعليمية من كافة الإدارات التعليمية لشغل وظائف مديري المدارس، وذلك في إطار اهتمام وسعي وزارة التربية والتعليم إلى تطوير منظومة التعليم المصري بصفة عامة وأعضاء هيئة التعليم بصفة خاصة والاهتمام بتأهيل الشباب ، لشغل وظائف مديري المدارس.

وحددت شروط الاختيار:

- أن تتراوح اعمارهم بين 35 عاما الى 45 عاما من اعضاء هيئة التعليم على درجة معلم أول /اخصائي على الأقل

- الحصول على مؤهل عال تربوي مناسب من اعضاء هيئة التعليم

- يكون على رأي العمل مدة لا تقل عن 5 سنوات متصلة

- ألا يكون قد حصل على اي جزاءات

- أن يمتلك عضو هيئة التعليم شخصية قيادية ايجابية مؤثرة

- أن يكون عضو هيئة التعليم لديه رؤية للتطوير

- يكون الترشيح من خلال لجنة برئاسة مدير مديرية التربية والتعليم وعضوية كل من:

- وكيل المديرية

- رئيس مجلس الامناء والاباء والمعلمين بالمديرية

- مدير الشئون التنفيذية

- ممثل عن نقابة المعلمين

-عميد كلية التربية او من يفوضه

وأوضحت الوزارة أنه يكون التقييم طبقا للأتى: 25 درجة على الخبرات العلمية ، 25 درجة على الخبرات العملية ، 25 درجة على المهارات القيادية ، و25 درجة على السمات الشخصية ، وتقوم كل مديرية من مديريات التربية والتعليم بالاعلان في مكان بارز على مستوى كل ادارة تعليمية تابعة لها ، لمدة اسبوع ، ثم تجرى المقابلات لمدة أسبوعين ، على أن تكون نسبة اجتياز كل مكون لا تقل عن 75% ويتولى كل مدير ادارة تعليمية ارسال الترشيحات إلى مدير المديرية ، ثم يتم ارسال الملف عبر البريد الإلكترونى [email protected]