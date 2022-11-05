المنشآت الفندقية: نسبة الإشغال فى شرم الشيخ وصلت ذروتها

جدة - نرمين السيد - قال رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إنه تم رفع كفاءة الفنادق؛ استعدادا لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ "كوب 27"، وأن الخدمة فيها على أعلى مستوياتها من رقى وخدمة مميزة، مشيرا إلى أنه نسبة إشغال الفنادق وصلت ذروتها.





وأضاف عاقل فى مداخلة هاتفية ببرنامج "حضرة المواطن"، المذاع عبر فضائية (الحدث اليوم) - أنه جرى رفع الكفاءة للفنادق من تجديدات وتدريب العاملية وإشراف هيئة الغذاء كما تم تزويدها بانترنت فائق السرعة. وتنطلق أعمال الدورة الـ27 لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة بشأن المناخ "كوب 27" غدا "الأحد" بشرم الشيخ، وتستمر حتى الثامن عشر من نوفمبر الجارى، بمشاركة واسعة النطاق من جانب زعماء دول العالم والمنظمات الإقليمية والدولية المعنية بشئون البيئة والمناخ وممثلى وسائل الإعلام المحلية والدولية.

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