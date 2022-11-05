المتطوعون بقمة المناخ.. خلية نحل فى خدمة ضيوف مصر (فيديوجراف)

جدة - نرمين السيد - جهود كبيرة تبذلها اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ «COP27»، قبل انطلاق مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.





وتكللت تلك الجهود بانضمام اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم إليها، والتى ستتولى مسؤولية تنظيم الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية للمؤتمر. ويوضح الفيديوجراف التالى دور المتطوعين فى إنجاح مؤتمر المناخ: ويتطوع قرابة 2000 شاب فى تنظيم مؤتمر المناخ «COP27»، حيث استقبلت اللجنة 7 آلاف ضيف من مختلف الدول والجنسيات، كما حرصت على تقديم كافة الخدمات للمشاركين.

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