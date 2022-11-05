جدة - نرمين السيد - وأوضحت شركة مياه الشرب والصرف الصحى بالجيزة، أنه فور حدوث الكسر دفعت الشركة بفرق إصلاح ومعدات وشفاطات للتمكن من إنهاء عملية الإصلاح فى أقرب وقت ممكن. وأشارت أنه جارٍ حاليًا الكشف على موقع الكسر وشفط المياه الناتجة عن الكسر، موضحًا أن المناطق المتأثرة بانقطاع المياه هى شارع أحمد عرابى ومتفرعاته. ودفعت الشركة بسيارات مياه نقية فى الأماكن المتأثرة بانقطاع المياه لحين الانتهاء من أعمال الإصلاح وعودة المياه بصورة طبيعية للمواطنين.

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر كسر مفاجئ بخط مياه بشارع أحمد عرابى فى المهندسين على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



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