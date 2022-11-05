عضو مراقب بمؤتمر المناخ: قمة شرم الشيخ مباراة دبلوماسية على مستوى العالم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 10:28 مساءً - قالت ريهام حلمي، عضو مراقب بمؤتمر المناخ، إن مؤتمر المناخ يعقد بشكل سنوي لمناقشة الآثار والأخطار الناجمة عن التغير المناخي، مشيرة إلى أن الدولة المستضيفة للقمة تمثل القارة التي تتواجد فيها.

وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر برنامج «صالة التحرير»، المذاع على قناة صدى البلد، أن قمة المناخ التي تنطلق فعاليتها غدا الأحد في مدينة شرم الشيخ وحتى 18 من الشهر الجاري، تمثل مباراة دبلوماسية على مستوى العالم، للوصول إلى حلول عاجلة للتغيرات المناخية على كافة المستويات، والتي تؤثر على العالم.

كما أكدت أن القمة تناقش سبل الوصول إلى حلول للتكيف والحد من أخطار الظاهرة العالمية بالإضافة إلى توفير التمويل اللازم للتكيف معها حسب قدرة كل دولة، لافتة إلى أنه يوجد العديد من الموضوعات والمحاور ستناقش في القمة التي تبدأ غدا.

وأوضحت أن القمة التي تعقد في مصر هي القمة الـ 27، واللجنة المراقبة تراقب عملية التفاوض بين الدول لمواجهة الآثار الخطيرة عن التغيرات المناخية كذلك التعاون الذي يجرى بين قادة دول العالم بشأن محاور التفاوض والحلول التي تصل لها الدول المشاركة في القمة.

وأشادت بالتنظيم داخل مدينة شرم الشيخ في استقبال وفود العالم وتوفير كل الخدمات داخل المدينة للمشاركين في القمة العالمية.