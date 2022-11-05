وزير الصحة يزور مستشفى بنى سويف التخصصى (صور)

جدة - نرمين السيد - زار الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت ، مستشفى بنى سويف التخصصى، وذلك فى إطار خطة الدولة لتنمية محافظات الصحية، والارتقاء بالخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.





وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير أكد على أهمية مستشفى بنى سويف التخصصى، حيث يخدم عددا كبيرا من سكان المنطقة والمناطق المجاورة، بطاقة استيعابية 302 سرير، تشمل أسرة (الداخلى، الرعاية المركزة والرعاية المتوسطة، داخلى حروق، ما بعد القسطرة، الحضانات).

وتابع «عبدالغفار» أن الوزير بدأ جولته فى المستشفى بتفقد مبنى العيادات الخارجية، ويتكون من 3 أدوار، ويضم 26 عيادة تخصصية تشمل (رسم القلب، الباطنة، الجلدية، الأطفال، العظام، النساء، الأشعة، المسالك البولية، تنظيم الأسرة، الكبد، الأسنان، تخاطب، جراحة، غيار طبى)، حيث أشاد الوزير بانتظام العمل، كما تفقد المبنى الرئيسى والذى يضم أقسام (القلب، قسطرة القلب، عناية القلب، الأشعة المقطعية، الرنين المغناطيسى).

وأضاف «عبدالغفار» أن الوزير أشاد بجودة الخدمات الطبية المقدمة بالأقسام التى تم استحداثها ورفع كفائتها خلال العام الجارى، ومنها (وحدة التغذية العلاجية، الأبحاث الإكلينكية، الأشعة التداخلية، جراحة الأورام، جراحات السمنة، عيادة جراحة الأوعية الدموية)، كما أشاد بالتجهيزات الطبية وغير الطبية.

وأوضح «عبدالغفار»، أن الوزير اطلع على نسب الاشغال بالمستشفى، حيث بلغ متوسط التردد الشهرى، على العيادات الخارجية 20 ألفا و943 مواطنا، والطوارئ 7 آلاف، القسم الداخلى 2076 مواطنا، والغسيل الكلوى 36، والرعاية المركزة 240، وإجراء 2017 عملية جراحية، مضيفا أن الوزير وجه بتفعيل العيادات المسائية بصورة منتظمة.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار إن الوزير، استمع إلى شرح تفصيلى حول الخدمات الطبية التى تقدمها المستشفى بـ(العيادات الخارجية، الطوارئ، الباطنة، الجراحة، الجراحات التكميلية والحروق، المخ والأعصاب، الرمد، الكبد والمناظير، نساء، حضانات مبتسرين، أوعية دموية، عظام، مسالك، أنف وأذن، أطفال، الأسنان وجراحات الوجه والفكين، الرعايات المتوسطة، القلب).

رافق الوزير خلال جولته وائل الساعى مساعد وزير الصحة للشئون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد وزير الصحة للمشروعات القومية، والدكتور محمد ضاحى رئيس الهيئة العامة للتأمين الصحى، والدكتور محمد يوسف وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.

يُذكر أن الدكتور خالد عبدالغفار، قد قام بجولة تفقدية صباح اليوم السبت ، بمحافظة بنى سويف، وزار عدد من المنشآت الطبية تشمل (مستشفى الواسطى المركزى، مستشفى اهناسيا التخصصى، مشروع تطوير مستشفى بنى سويف المركزى، مستشفى صدر بنى سويف، مستشفى التأمين الصحى).