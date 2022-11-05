القاهرة الإخبارية.. حمودة: جماعات الضغط هى من تحدد السياسة الأمريكية

جدة - نرمين السيد - أوضح الكاتب الصحفى عادل حمودة، أن هناك شبكة عائلات ومصالح تتحكم فى السياسة الأمريكية، وتتحكم فى مراكز الدراسات الاستراتيجية، التى أرشدت أمريكا للطريق الصحيح بحسب تعبير وزير الخارجية الأمريكى الأسبق هنرى كسنجر.





وأوضح، خلال تقديم برنامج "واجه الحقيقة" المذاع على قناة "القاهرة الإخبارية"، أن الرئيس الأمريكى فى الخمسين عاما الأخيرة بات يحرص على رضا شبكات المصالح وجماعات الضغط "اللوبى" عنه، لافتا إلى أن هناك لوبى لتجار سلاح، ولوبى لشركات نفط، ولوبى للاتحادات العمالية، وغيرها.

وأشار حمودة، إلى أنه منذ سبعينيات القرن العشرين ازدادت قوة جماعات الضغط بالولايات المتحدة، وأشارت دراسة بعنوان "اختبار نظريات السياسة الأمريكية" نشرتها جامعة كامبردج، إلى أن جماعات الضغط ذات المصالح الخاصة عززت قوة مجموعات النخبة، وكانت عاملا فى تحويل الهيكل السياسى للأمة نحو حكم الأقلية، حيث يكون المواطن العادى، بلا تأثير تقريبًا.

وتابع حمودة أن المحلل جيمس سورجر قال إن عدد أعضاء جماعات الضغط فى أمريكا بلغ 100 ألف عضو، وأن الصناعة تجلب سنويا 9 مليارات دولار، أنفق رجال الأعمال مبلغا قياسيا وصل إلى مليارى دولار فى محاولة للتأثير على الانتخابات الرئاسية الأمريكية عام 2016.