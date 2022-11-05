وزير الطيران يوجه بتقديم جميع التيسيرات لضيوف مصر فى قمة المناخ

جدة - نرمين السيد - أجرى محمد عباس وزير الطيران المدنى، جولة تفقدية فى مطارى القاهرة وشرم الشيخ الدوليين للاطمئنان على كافة الخدمات والتيسيرات المقدمة لاستقبال ضيوف مصر من الوفود المشاركة فى مؤتمر المناخ COP27 والذى تنطلق فعالياته، غدا الأحد، وتستمر حتى 18 نوفمبر الحالى.





ويشهد مطارا القاهرة وشرم الشيخ تكثيفا للرحلات الدولية والداخلية لمصر للطيران مع تزايد أعداد الوفود التى تصل إلى مصر من مختلف دول العالم للمشاركة فى قمة المناخ حيث تنظم شركة مصر للطيران 250 رحلة لنقل المشاركين من مختلف دول العالم إلى مطارى القاهرة وشرم الشيخ.

ومن المقرر أن تنظم مصر للطيران، اليوم وغدا، 45 رحلة دولية وداخلية بين مطارى القاهرة وشرم الشيخ من بينها رحلات دولية مباشرة من لندن وباريس وفرانكفورت وميونخ وإسطنبول ودبى ونيروبى ولاجوس وكينشاسا إلى مطار شرم الشيخ.

وخلال جولة وزير الطيران التفقدية لمتابعة كافة الإجراءات والتيسيرات المقدمة من كافة الشركات والهيئات التابعة لوزارة الطيران المدنى، اطمئن وزير الطيران على الخدمات والتسهيلات المقدمة بالمطارات المصرية وخاصة مطارى القاهرة وشرم الشيخ بالتنسيق مع كافة الجهات والوزارات المعنية وجاهزية كافة الشركات والجهات العاملة به لاستقبال الوفود المشاركة ومتابعة ما تقوم به فرق العمل فى مطار القاهرة من مختلف التخصصات بشركات ميناء القاهرة الجوى ومصر للطيران ومختلف الجهات من استقبال الوفود وإنهاء إجراءات وصولهم إلى مطار القاهرة وإنهاء إجراءات سفرهم مرة أخرى على الرحلات الداخلية المتجهة إلى شرم الشيخ.

وتابع وزير الطيران انسيابية العمل بالكاونترات الخاصة بإنهاء إجراءاتهم وصالونات السفر والضيافة فى صالات الوصول الدولى والسفر الداخلى لاستقبال الوفود والبعثات الرسمية المشاركة بالمؤتمر بصالة كبار الزوار وصالونات الدرجة الأولى واللوحات الإرشادية الموجودة بالمطار والشاشات الخاصة بفاعليات المؤتمر الموجودة فى صالات المطار لتعريف الركاب بأهمية المؤتمر وفعالياته بما يحقق الترويج لهذا الحدث العالمى الهام.

وتفقد وزير الطيران مطار شرم الشيخ الدولى للاطمئنان على سير العمل ومتابعة كافة الترتيبات والتجهيزات اللازمة وفقا للخطط الموضوعة سلفا لاستقبال ضيوف مصر حيث تفقد خلالها صالات السفر والوصول بالمطار والكاونترات المخصصة لإنهاء إجراءات المشاركين فى المؤتمر واطمأن على الإجراءات الأمنية والتدابير الاحترازية المطبقة وفقا لأعلى المعايير الدولية والتأكد من تطبيق كافة الإجراءات الاحترازية.

ووجه وزير الطيران خلال جولته بمطارى القاهرة وشرم الشيخ بتقديم أعلى مستوى من جودة الخدمات والتسهيلات المقدمة لضيوف المؤتمر خلال الوصول والسفر.

وحث وزير الطيران العاملين على بذل قصارى جهدهم من أجل تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لجميع المسافرين والوفود المشاركة وتذليل كافة العقبات التى قد تواجههم والالتزام بتنفيذ كافة التعليمات والخطط البديلة التى تم وضعها مسبقا وفقا لمتطلبات التشغيل بما يسهم فى التعامل السريع والفورى مع المواقف الطارئة مشيدا بكفاءة واحترافية العاملين وأنهم على قدر كبير من المسئولية والتدريب بما يؤكد جاهزية المطارات ويزيد من كفاءة العمل فى كل المواقع ويسهم فى ظهور المطارات المصرية بالصورة المشرفة اللائقة التى تليق بمكانة مصر الريادية والحضارية.