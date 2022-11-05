رئيس الحكومة اللبنانية: اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى لإنهاء الحرب الأهلية

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 09:29 مساءً - أعلن رئيس الحكومة اللبنانية نجيب ميقاتى أن اتفاق الطائف يكتسب أهمية قصوى باعتباره ركيزة أساسيّة لإنهاء الحرب الأهلية في لبنان قبل نحو 30 عاما، مؤكدا أن المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان، وهي إلى جانبه.

وقال ميقاتي - في تصريح خلال المؤتمر الوطني في الذكرى الـ33 لاتفاق الطائف - إن المؤتمر المنعقد يؤكد مجددا ان المملكة العربية السعودية لم تترك لبنان، معتبرا ان الحضور الكبير يشيرُ إلى تثبيت مضامين اتفاق الطائف الذي لا يزال الاتفاق الأصلح للبنان.

وأكد حرص الحكومة على القيام بواجباتها وفقا لنص الدستور والقوانين بكل أمانة ومسؤولية وحس وطني، مبديا اعتقاده بأن أي وزير لن يتقاعس عن هذا الدور الوطني.