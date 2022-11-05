قبل ساعات من انطلاق مؤتمر المناخ.. وزيرة البيئة تتفقد الاستعدادات النهائية

جدة - نرمين السيد - قبل ساعات من انطلاق مؤتمر المناخ cop27، أجرت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة والمنسق الوزارى ومبعوث مؤتمر المناخ، جولة تفقدية ليلية للمنطقة الخضراء للوقوف على الاستعدادات النهائية لاستقبال ضيوف مصر خلال المؤتمر وما يتم من ترتيبات لوجيستية لخروج المنطقة بصورة تليق باسم مصر ومكانتها وذلك بمشاركة قيادات الوزارة المعنية.





وأكدت الدكتورة ياسمين فؤاد، أن المنطقة الخضراء تمثل الدولة المصرية فهى المنصة التى تعكس الجهود الوطنية فى التصدى لآثار التغيرات المناخية وحماية البيئة على المستوى الرسمى من خلال الأجنحة الحكومية أو المجتمع المدنى والذى يتضمن أجنحة مجتمع الأعمال والشباب والمجتمعات المدنية والسكان الأصليين والأوساط الأكاديمية والفنانين ومجتمعات الأزياء المستدامة من جميع أنحاء العالم للتعبير عن أنفسهم وسماع أصواتهم.

وشددت وزيرة البيئة أن المنطقة الخضراء تعزز الحوار والوعى والتعليم والالتزامات من خلال الفعاليات والمعارض وورش العمل والعروض الثقافية والمحادثات مشيرة إلى المنطقة الخضراء وأجنحة الدولة المصرية تنتظر الضيوف والمشاركين فى أبهى صورها.

وقد التقت الدكتورة ياسمين فؤاد وزيرة البيئة خلال جولتها، مع محمد الزملوط محافظ الوادى الجديد، داخل جناح المحافظة، والذى يعرض قصة نجاح المحافظة فى تحقيق الاستدامة البيئية بأيادى أبنائها، وهو ما تكلل بإعلان مدينة الخارجة بالمحافظة عاصمة للبيئة العربية بالمسابقة التى نظمتها الأمانة الفنية لمجلس وزراء البيئة العرب المسئولين عن شئون البيئة فى دورته الـ32 على مستوى الوطن العربى.

ولفتت وزيرة البيئة إلى أن قصة إعلان الخارجة عاصمة البيئة العربية هو نموذج تنفيذى يمكن نقله وتكراره على المستوى الوطنى والاقليمى والعالمى فى تطبيق الأبعاد البيئية وكذلك فى دور أبناء المحافظة كمثال يحتذى به فى الارتباط بالطبيعة وبالسلوكيات الإيجابية لحماية البيئة والاستثمار المستدام فى مواردها.

وقد ثمنت وزيرة البيئة على الجناح والذى يتضمن عرض المنتجات المحلية للمحافظة ومقوماتها السياحية والبيئية والطبيعية والتراث الثقافى لها والذى يعكس الاستغلال الأمثل للموارد المتاحة والحفاظ على الموارد الطبيعية.

وفى نهاية الجولة أعربت وزيرة البيئة عن بالغ تقديرها لجهود القائمين على المنطقة الخضراء لما يبذلوه من جهود من أجل الخروج بالمنطقة بصورة تعكس مفاهيم حماية البيئة وتحقيق التنمية المستدامة وتليق باسم مصر أمام العالم.