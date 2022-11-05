رئيس وزراء باكستان يشارك فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - ويشارك رئيس الوزراء أيضًا نظيره النرويجى فى اجتماع مائدة مستديرة رفيع المستوى حول "تغير المناخ والاستدامة بالمجتمعات الضعيفة" فى 8 نوفمبر 2022، وفق بيان لسفارة باكستان بالقاهرة اليوم السبت.

كما يشارك رئيس الوزراء فى فعاليات أخرى رفيعة المستوى كمتحدث، بما فى ذلك المائدة المستديرة للأمين العام للأمم المتحدة لإطلاق أنظمة الإنذار المبكر لخطة العمل التنفيذية، و"قمة مبادرة الشرق الأوسط الخضراء" فى 7 نوفمبر التى يستضيفها ولى العهد ورئيس وزراء المملكة العربية السعودية محمد بن سلمان.

ومن المقرر أن يعقد رئيس الوزراء اجتماعات ثنائية مع العديد من قادة العالم على هامش القمة.

ويُعقد مؤتمر الأطراف السابع والعشرون فى وقت يواجه فيه ملايين الأشخاص فى باكستان، وملايين آخرين فى أجزاء أخرى من العالم، آثارًا ضارة وخيمة لتغير المناخ وباعتبارها من أكثر الدول النامية تأثراً بهذه الظاهرة، فمن ضمن ما ستقوم به باكستان أنها ستوجه نداءً قوياً من أجل تضامن مناخى عاجل وعدالة مناخية ناجزة، بناءً على مبادئ الإنصاف والمسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة حسب القدرات الخاصة بكل منها.

وبصفتها الرئيس الحالى لمجموعة الـ 77 والصين وهى أكبر كتلة تفاوضية من البلدان النامية داخل منظومة الأمم المتحدة، ستقود باكستان أيضًا المجموعة فى مفاوضات تغير المناخ، بما فى ذلك مجالات تتعلق بموضوعات مثل تمويل المناخ والتكيف وتخفيف المعاناة وبناء القدرات.

مؤتمر الأطراف هو الهيئة العليا لصنع القرار بموجب اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ (UNFCCC)، والتى تجتمع بشكل سنوى لمراجعة وتعزيز الجهود الجماعية للتصدى لتغير المناخ، وباعتبار باكستان أحد المتأثرين الرئيسيين، ستواصل باكستان، بشكل استباقى، تقديم مساهمات إيجابية فى النقاش والمفاوضات والعمل الجماعى بشأن تغير المناخ العالمى.