المنطقتان الخضراء والزرقاء تتألقان كنموذجين للتوافق البيئى المستدام بـcop27

جدة - نرمين السيد - تعد المنطقتان الزرقاء والخضراء قبلة الوافدين للوفود والزوار لمؤتمر الأطراف لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية لتغير المناخ cop 27" تم تجهيزههما بأحدث التكنولوجيات من أجل تقديم نموذج حقيقى وواقعى للتوافق البيئى المستدام للعالم، حيث بذلت كل منهما جهودا حثيثة قبل ساعات من انطلاق المؤتمر غدا الأحد ليقدم مؤتمر المناخ تحت الرئاسة المصرية نموذجا للتوافق البيئى بكافة أبعاده اللوجستية والفنية والتقنية.





والقرب المكانى بين المنطقتين الزرقاء والخضراء سيتيح الفرصة للوفود والزوار من التوجه إلى حديقة السلام المستضيفة للمنطقة الخضراء، والاطلاع على مختلف الأحداث الجانبية المقامة على جانبى المدرج الخاص بالحديقة، والاستمتاع بالطقوس والأنشطة الفنية والإبداعية المختلفة، ثم التمتع فى المنطقة الخضراء بمجموعة متنوعة من الأطعمة، ومناطق الاجتماعات، واكتشاف مشاركات المجتمعات المحلية، والأجنحة الإقليمية والعالمية، مما يعد فرصة عظيمة للتواصل بين مختلف الفئات وتحقيق الشمولية والمشاركة للجميع.

واستعدت المنطقة الزرقاء "blue zone"، التى تعد امتدادا لمركز قاعة المؤتمرات الدولية، بتجهيزها على أعلى مستوى بالتعاون مع وزارة البيئة، لإنجاح المؤتمر وخروجه بالشكل الذى يليق بمكانة مصر، وتزويد الأجنحة الخاصة بالمشتركين بكافة الإمكانيات الخاصة لعرض منتجاتهم خلال فعاليات المؤتمر.

أما المنطقة الخضراء فقد تألقت بشكل مختلف، لتشجع الوفود الرسمية على مشاركة أعضاء من الشباب والمجتمع المدنى والمرأة والقطاع الخاص فى هذه المنطقة، لعرض ما لديهم من رؤى وأفكار وحلول ومشروعات جديدة، وهذا الاهتمام انعكس فى التقارب المكانى بين المنطقتين الزرقاء والخضراء، مع تنفيذ مجموعة من الأنشطة الجاذبة والمبتكرة، التى تساعد على دمج الشباب فى العمل المناخى.

كما تضمنت مساحات لعرض قصص نجاح مشروعات الدولة المصرية فى مجالات التصدى لظاهرة التغيرات المناخية، وبها مساحات للمعارض والأنشطة غير التجارية المرتبطة بالعمل المناخى، إلى جانب مساحة للأنشطة الثقافية والتشاركية تضم العديد من منظمات المجتمع المدنى المشاركة فى فعاليات المؤتمر وأماكن لإقامة أنشطة للتوعية بمخاطر التغيرات المناخية، وكذلك منطقة للابتكار والعلوم، ومساحة لتعزيز جهود مشاركة المجتمع المحلى فى مصر ولأول مرة فى تاريخ مؤتمرات المناخ سيعقد منتدى الفنون والأزياء فى المنطقة الخضراء، لأهمية دور الفنون فى دعم الوعى المجتمعى وتنويره بأهمية القضايا البيئية.