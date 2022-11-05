وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى بنى سويف وتحويله لمركز طبى متكامل

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 08:28 مساءً - تفقد الدكتور خالد عبدالغفار وزير الصحة والسكان، يرافقه الدكتور محمد هانى غنيم محافظ بنى سويف، اليوم السبت، مستشفى إهناسيا التخصصى، للوقوف على جودة الخدمات الصحية المقدمة للمواطنين.

تأتى زيارة وزير الصحة، ضمن عدد من الجولات التفقدية الدورية للمنشآت الصحية، على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة معدلات الإنجاز فى المشروعات الصحية التى يجرى تنفيذها، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، وانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.

وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين عن مخالفة تعليمات وزارة الصحة، بمطالبة المرضى بشراء المستلزمات والأدوات الطبية، كشرط للحصول على الخدمة الطبية، كما وجه مسئولى مديرية الصحة فى المحافظة، بالمرور الدورى والمفاجئ على المستشفى، لضمان انتظام سير العمل وحصول المرضى على أفضل خدمة صحية.

وأوضح عبدالغفار، أن الوزير تفقد أقسام (الأشعة، الطوارئ، العمليات الرئيسية، الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، الولادة) بالإضافة إلى تفقد غرف القسم الداخلى، للاطمئنان على المرضى، والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.

ونوه عبدالغفار إلى أن الوزير حرص على تفقد وحدة الغسيل الكلوى، حيث وجه برفع كفاءة محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، كما وجه بضرورة التوسع فى توفير وحدات متنقلة للغسيل الكلوى، مضيفا أن الوزير وجه برفع كفاءة صيدلية المستشفى، وسرعة الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات النهائية للمستشفى.