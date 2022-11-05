جامعة الأزهر تشارك فى مؤتمر المناخ بشرم الشيخ

جدة - نرمين السيد - تشارك جامعة الأزهر فى فعاليات مؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة بشأن تغير المناخ (cop27)، الذى تبدأ أعماله غدا حتى 18 نوفمبر فى مدينة شرم الشيخ، بحضور عدد كبير من رؤساء دول العالم، والمنظمات الدولية والمؤسسات العلمية والجامعات والمراكز البحثية والشركات والهيئات الدولية المرموقة؛ لعرض أحدث ما توصلت إليه الأبحاث والتكنولوجيات فى إيجاد حلول للتحديات المناخية فى مجالات: "البيئة، والطاقة، والمياه، والزراعة، والانبعاثات الكربونية والاحتباس الحرارى وغيرها من الموضوعات التى تناقش التحديات والفرص فى هذا المجال".





ومن المقرر، أن يلقى الدكتور سلامة داود رئيس جامعة الأزهر كلمة بعنوان: "دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان فى مواجهة التغيرات المناخية" يتناول فيها دور المؤسسات الدينية وقادة الأديان فى التعريف بالآثار السلبية للتغيرات المناخية، وحث الشعوب على الحفاظ على جميع الموارد الطبيعية، واحترام البيئة وعدم الإفساد، وعدم استنزاف الطبيعة والمحافظة عليها والعمل على التصدى لهذه الظاهرة، وموقف الإسلام من هذه الأزمة شديد الوضوح فى تقرير وجوب احترام البيئة احترامًا شرعيًا.

كما يشارك الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث المشرف على قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة، بكلمة حول دور جامعة الأزهر وما قامت به من مبادرات وفعاليات داعمة لتقديم حلول وتكنولوجيات وأبحاث علمية تطبيقية لمواجهة التحديات المناخية الناتجة من التغيرات المناخية غير المسبوقة وذلك من خلال كليات الجامعة المختلفة، ومكتب الابتكار ونقل وتسويق التكنولوجيا (التيكو) و أيضا سلسلة حاضنات الأعمال التكنولوجية (رواق)، ونادى ريادة الأعمال بجامعة الأزهر، ولجنة البيئة والمجتمع، وتنظيم المؤتمر العلمى الثالث الذى عقدته الجامعة مؤخرا للتغير المناخى والتوصيات التى قدمتها الجامعة فى هذا الصدد للدولة المصرية والذى عقد تحت رعاية فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ويشارك الدكتور محمد جلال، عميد كلية الهندسة بقنا مدير مكتب الابتكار وريادة الأعمال بالجامعة والباحث الرئيسى للمشروع الذى فاز ضمن مشروعات الجامعات للمشاركة فى جناح الابتكار الأخضر والمقام بالمؤتمر؛ يشارك بمحاضرة عن أهمية ودور نقل وتسويق التكنولوجيا من الجامعة إلى الصناعة فى إيجاد حلول علمية مبتكرة وسريعة وذات كفاءة عالية، ويسهل تطبيقها فى مواجهة الآثار السلبية الناتجة عن التغيرات المناخية فى مختلف المجالات سواء بالتكيف معها وأيضا التخفيف من آثارها ومعالجتها.