عاجل- التموين: لا زيادة فى أسعار الأرز

وفى مداخلة هاتفية لبرنامج "صالة التحرير"، مع الإعلامية عزة مصطفى، عبر فضائية صدى البلد، أنه تم الاتفاق على أن يسمح للسلاسل التجارية بالتقدم بطلبات للحصول على الأرز من وزارة التموين.
وشدد على أن مصر لديها مخزون استراتيجى من السلع الأساسية مثل القمح والأرز يكفى لعدة أشهر، مضيفا أن جولات وزير التموين تستهدف الاطمئنان على توافر السلع فى كافة المجمعات الاستهلاكية.
كمل نوه إلى توافر المخزون الاستراتيجى الآمن من الأرز مع استمرار توفير السلع للمواطنين بسعر مناسب سواء أرز تموينى أو أرز حر، مبينا أن هناك إجراءات رادعة لكل من يقوم برفع الأسعار دون وجه حق.
كما أكد أن العمل يجرى على قدم وساق لضبط الأسعار فى الأسواق ومعاقبة المحتكرين.
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