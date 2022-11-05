القاهرة الإخبارية.. محمود محيى الدين: السيسى أكد أن قمة المناخ ستكون للحلول

جدة - نرمين السيد - قال الدكتور محمود محيى الدين، رائد المناخ للرئاسة المصرية فى مؤتمر أطراف اتفاقية الأمم المتحدة للتغير المناخى "COP27"، إن الرئاسة المصرية لقمة المناخ مع الرئاسة السابقة لجلاسكو كلفا مجموعة من الخبراء والباحثين ورجال التمويل لتقديم ورقة عمل بتصور للتعامل مع مشكلة التمويل، ويجرى عرضها فى اليومين الثانى والثالث لقمة المناخ، لافتا إلى أن بعض الدول الإفريقية والعربية تأثرت بشكل كبير بسبب الأزمة الروسية والأوكرانية، وظهر ذلك فى زيادة أسعار الطاقة وعدد من السلع الأساسية.





وأوضح محمود محيى الدين، خلال استضافته ببرنامج "عن قرب" مع الإعلامية أمل الحناوى، المُذاع عبر فضائية "القاهرة الإخبارية"، أن الجهود التى قدمتها الأمم المتحدة لتيسير الحصول على المواد الغذائية الرئيسية خفف نسبيا من وطأة الارتفاعات ولكن الأسعار لم تعد لما كانت عليه، بالإضافة لمشكلات أخرى بسبب التضخم المحلى والعالمى ومشكلات سلاسل الامداد منذ جائحة كورونا، مشيرا إلى أن هناك تقلبات فى أسعار الطاقة، وقمة المناخ ستناقش ذلك. وأشار الدكتور محمود محيى الدين إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسى أكد أن القمة ستكون للحلول وتنفيذ التعهدات، فالجميع يعلم أن هناك مشكلة فى الوقود والغذاء وزيادة الاعتماد على المديونيات، وبالتالى تستعرض جلسات قمة المناخ الحلول البديلة لمشكلات المناخ، ومنها طرح التمويل طويل الأجل الميسر وزيادة الاستثمار لمواجهة الاعتماد على الاستدانة، وتعاون دولى لرفع إنتاجية القطاع الزراعى لمواجهة مشكلات الغذاء، وتوفير استثمارات فى مجالات الطاقة الجديدة والمتجددة مثل الهيدروجين الأخضر لمواجهة أى أزمة فى الطاقة.

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