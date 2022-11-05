وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى بنى سويف وتحويله لمركز طبى متكامل

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تأتى زيارة وزير الصحة، ضمن عدد من الجولات التفقدية الدورية للمنشآت الصحية، على مستوى محافظات الجمهورية، لمتابعة معدلات الإنجاز فى المشروعات الصحية التى يجرى تنفيذها، ومتابعة تنفيذ خطط التطوير، وانتظام سير العمل بالمنظومة الصحية.
وقال الدكتور حسام عبدالغفار المتحدث الرسمى لوزارة الصحة والسكان، إن الوزير، وجه بفتح تحقيق مع عدد من المسؤولين عن مخالفة تعليمات وزارة الصحة، بمطالبة المرضى بشراء المستلزمات والأدوات الطبية، كشرط للحصول على الخدمة الطبية، كما وجه مسئولى مديرية الصحة فى المحافظة، بالمرور الدورى والمفاجئ على المستشفى، لضمان انتظام سير العمل وحصول المرضى على أفضل خدمة صحية.
وأوضح عبدالغفار، أن الوزير تفقد أقسام (الأشعة، الطوارئ، العمليات الرئيسية، الرعاية المركزة، حضانات الأطفال، الولادة) بالإضافة إلى تفقد غرف القسم الداخلى، للاطمئنان على المرضى، والتأكد من رضائهم عن جودة الخدمات الطبية.
ونوه عبدالغفار إلى أن الوزير حرص على تفقد وحدة الغسيل الكلوى، حيث وجه برفع كفاءة محطة معالجة المياه الخاصة بالوحدة، كما وجه بضرورة التوسع فى توفير وحدات متنقلة للغسيل الكلوى، مضيفا أن الوزير وجه برفع كفاءة صيدلية المستشفى، وسرعة الانتهاء من التشطيبات والتجهيزات النهائية للمستشفى.
وأشار إلى أن وزير الصحة، اطلع على الهيكل الوظيفى، حيث تبلغ الطاقة الاستيعابية للمستشفى 106 أسرة، تشمل أقسام (الداخلى، الرعاية المركزة، الحضانات)، حيث يقدم المستشفى خدماته الصحية فى تخصصات (الطوارئ، الرعاية المركزة، الحضانات، رعاية أطفال، النساء والتوليد، الجراحة العامة، جراحة المخ والأعصاب، العظام، العيادات الخارجية).
ولفت إلى أن الوزير راجع نسب الإشغال فى أقسام ووحدات المستشفى، حيث بلغ التردد على العيادات الخارجية 16 ألف و865 مواطن، وقسم الطوارئ 41 ألف و148 مواطن، بينما قدمت وحدة الغسيل الكلوى خدماتها لـ 500 مواطن، وتم إجراء نحو 450 عملية جراحية -على نفقة الدولة، وضمن المبادرة الرئاسية لمنع قوائم الانتظار- وذلك خلال الفترة من شهر يوليو وحتى شهر أكتوبر 2022.
وأضاف أن الوزير استكمل جولته بزيارة مشروع تطوير بنى سويف المركزى، بمساحة 1200 متر مربع، مكون من 4 مبان، بطاقة 24 سرير داخلى و4 أسرة رعاية مركزة، حيث وجه الوزير، بتطويره ليصبح مركزا طبيا متكاملا، يخدم سكان مدينة بنى سويف الجديدة.
رافق الوزير خلال جولته، اللواء وائل الساعى مساعد وزير الصحة للشؤون المالية والإدارية، والدكتور أنور إسماعيل مساعد الوزير للمشروعات القومية، والدكتورة مها إبراهيم رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة، والدكتور محمد يوسف وكيل الوزارة بمحافظة بنى سويف، والدكتور بيتر وجيه نائب رئيس أمانة المراكز الطبية المتخصصة.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر وزير الصحة يوجه بتطوير مستشفى بنى سويف وتحويله لمركز طبى متكامل على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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