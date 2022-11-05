اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم تتولى تنظيم فعاليات مؤتمر المناخ «صور»

جدة - نرمين السيد - أعلنت اللجنة المنظمة لمنتدى شباب العالم، أنها ستتولى مسؤولية تنظيم الفعاليات والعمليات التنظيمية واللوجستية لمؤتمر الدول الأطراف فى اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ COP27 ، والمنعقد فى مدينة شرم الشيخ، خلال الفترة من 6-18 نوفمبر 2022.





وتعمل اللجنة المنظمة على توظيف الخبرات المتراكمة التى اكتسبها أعضائها الذين شاركوا فى إدارة وتنظيم النسخ الأربعة السابقة من منتدى شباب العالم، كما شاركوا فى تنظيم العديد من الفعاليات والمؤتمرات الدولية الكبرى التى استضافتها مصر.

ويتطوع قرابة 2000 شاب فى تنظيم مؤتمر المناخ COP27 الذى تستضيفه مصر فى مدينة السلام شرم الشيخ ، ومن بينهم شباب مصرى من البرنامج الرئاسى وشباب الجامعات وشباب من مختلف القطاعات، بالإضافة إلى الشباب المشاركون من مختلف الجنسيات فى تنظيم المؤتمر، كما يتعاون عدد من منظمى المؤتمر مع منظمة الأمم المتحدة فى تنظيم الفعاليات فى المنطقة الزرقاء بقمة المناخ.

وتدير اللجنة المنظمة العمليات التنظيمية واللوجستية من خلال ثلاث غرف مركزية فى المنطقة الزرقاء Blue Zone، والمنطقة الخضراء Green Zone، حيث تعتمد هذه الغرف على نظام الكترونى ذكى للربط بين مختلف الجهات والوزارات والمؤسسات المشـاركة فى المؤتمر.

وتقوم اللجنة المنظمة بالعديد من المسئوليات والمهام، والتى تتنوع ما بين التنظيم، والتسجيل، والعمليات وإدارة الأزمات، والمحتوى، والإنتاج الفنى، والإعلام، والعلاقات العامة، واللوجستيات، والفعاليات، كما تعمل اللجنة المنظمة على الرد على استفسارات المشاركين ومساعدتهم منذ لحظة وصولهم إلى مطار شرم الشيخ وإتمام عمليات استضافتهم فى الفنادق لضمان حصولهم على تجربة متميزة فى مدينة السلام شرم الشيخ بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية فى شرم الشيخ.