ملك تونجا وزوجته يزوران أهرامات الجيزة

جدة - نرمين السيد - حرص الملك توبو السادس ملك تونجا وزوجته على زيارة منطقة أهرامات الجيزة، وذلك على هامش زيارته لمصر لحضور مؤتمر الأطراف السابع والعشرين لاتفاقية الأمم المتحدة لتغير المناخ "Cop27" بشرم الشيخ.





وكان فى استقبال الملك وقرينته أشرف محى الدين مدير عام منطقة آثار الهرم، والذى اصطحبهم فى جولة تعريفية بالمنطقة الأثرية. وقال أشرف محى الدين إن الزيارة شملت زيارة الهرم الأكبر للملك خوفو حيث استمع الضيوف لشرح عن تاريخ المنطقة الأثرية ككل وكذلك تاريخ الهرم الأكبر وطريقة بنائه، حيث أبدى ملك تونجا انبهاره من ضخامة الهرم وحجم أحجاره، كما شملت الزيارة كذلك منطقة البانوراما وتمثال أبوالهول والذى أعرب ملك تونجا عن سعادته برؤية هذا التمثال الضخم. وفى نهاية الزيارة حرص الضيوف على التقاط الصور التذكارية بالمنطقة معربين عن سعادتهم البالغة بهذه الزيارة.

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