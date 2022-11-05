شيخ الأزهر: ضرورة إطلاق استراتيجية لمواجهة الانحرافات الأخلاقية

جاء ذلك خلال استقبال شيخ الأزهر، اليوم السبت، بمقر إقامته بقصر الصخير بمملكة البحرين، وفد رؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات البحرينية، برئاسة سعادة ماجد بن على النعيمى، وزير التربية والتعليم بمملكة البحرين؛ حيث تناول اللقاء دور المناهج التعليمية فى تعزيز القيم الإنسانية.
وأشار شيخ الأزهر إلى أن المناهج الأزهرية ساعدته وأبناء جيله على تقبل الآخر، وأحيت فيهم قيمة الانفتاح على مختلف المذاهب والآراء، حيث كانوا يدرسون مختلف المذاهب الفقهية والعقدية فى المعاهد الأزهرية فى سن مبكرة، ما أتاح لهم فرص التعرف والاطلاع على مختلف آراء كبار العلماء من مختلف المذاهب، الأمر الذى ساعدهم على تبنى منهج المناقشة والتحليل، وقبول مختلف الأفكار.
ونبه الدكتور الطيب على أهمية توعية النشء بالقضايا البيئية ومواجهة التغيرات المناخية، من خلال المناهج والمقررات الدراسية؛ نظرًا لما يشهده عالمنا من تحديات وتداعيات خطيرة تهدد مستقبل الإنسان المعاصر والأجيال القادمة.
من جانبهم، أعرب وفد رؤساء وعمداء وأساتذة الجامعات البحرينية، عن سعادتهم بزيارة فضيلة الإمام الأكبر شيخ الأزهر رئيس مجلس حكماء المسلمين، لمملكة البحرين، وتقديرهم الشديد لدوره فى تعزيز التعايش العالمى والأخوة الإنسانية، مشيدين بكلمة فضيلته فى الجلسة الختامية فى ملتقى البحرين للحوار؛ التى نادت بتعزيز الحوار الإنسانى ووقف الحروب ومواجهة خطاب الكراهية.
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