مؤتمر المناخ.. الرعاية الصحية توفر مركزًا طبيًا قبل انطلاق cop27 (صور)

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وأوضح الدكتور أحمد السبكى، أن مركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد مجهز بالتجهيزات والإمكانات التكنولوجية الحديثة، لتوفير خدمة تبادل الاستشارات الطبية عن بُعد بين مقدمى الخدمة الطبية، فى مختلف التخصصات الطبية، وخصوصًا فى الحالات الطبية والنادرة منها، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود الرئاسية والمشاركة بالمؤتمر.
وتابع: "أن مركز التشخيص والإتصال الطبى عن بُعد بمستشفى شرم الشيخ الدولى مربوط إلكترونيًا مع مستشفى هيئة الرعاية الصحية المُصغر الميدانى "EHA FIELD HOSPITAL"، ومع مستشفى رأس سدر بجنوب سيناء، ومع مستشفيات هيئة الرعاية الصحية بمحافظات التأمين الصحى الشامل، مما يضمن توفير أفضل خدمة ورعاية صحية للوفود المشاركة، خاصة وقت حدوث الأزمات والطوارئ".
وأكد السبكى، أن مركز التشخيص والاتصال الطبى عن بُعد يسهم فى الارتقاء بجودة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة للوفود المشاركة بالمؤتمر، كما يسهم فى تيسير حصولهم على جميع أنواع الخدمة الطبية، فضلًا عن أنه يُمكِّن من مناظرة أكبر عدد من الحالات المرضية، خصوصًا وقت حدوث الأزمات والطوارئ.
ولفت إلى حرص الهيئة على تعظيم الاستفادة من التكنولوجيا الحديثة والحلول المبتكرة للربط الإلكترونى بين جميع أماكن تقديم الخدمة الطبية، وضمان توفير أفضل خدمة ورعاية طبية وعلاجية للوفود المشاركة بالمؤتمر، وتعزيز جودة وسلامة الخدمات والرعاية الصحية المقدمة لهم.
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