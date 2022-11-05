خلال هذا الأسبوع.. 113 رحلة أوروبية تصل مطار مرسى علم

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 06:29 مساءً - يشهد مطار مرسى علم جنوب البحر الأحمر، خلال الأسبوع الجاري بداية من اليوم السبت وحتى الجمعة المقبل، 113 رحلة طيران سياحية منتظمة وشارتر، من 12 دولة أوروبية، حسب جدول تشغيل الرحلات الأسبوعي للمطار.

وتشمل الـ 12 الدول التي تصل منها الرحلات «التشيك وبولندا وألمانيا وايطاليا وهولندا وفرنسا وبلجيكا ولوكسمبرج وسويسرا وليتوانيا والنمسا ومولدوفيا»، فيما تتصدر التشيك وإيطاليا قائمة الرحلات القادمة لمرسى علم الأسبوع الجاري.



على الجانب الآخر، استمرارا لحالة الرواج السياحي التي تشهدها كافة المنتجعات والقرى السياحية بالبحر الأحمر، يستقبل مطار الغردقة ومرسى علم الدوليين، على مدار ساعات اليوم السبت، 179 رحلة طيران دولية وأوروبية تحمل على متنها قرابة 27 ألف سائح من مختلف الجنسيات، في أعلى معدلات الوصول خلال الأسبوع.

ومن المقرر أن يستقبل مطار الغردقة الدولي، اليوم السبت، 22 ألف سائح قادمين على متن 142 رحلة طيران من مختلف المطارات.

وجاءت الرحلات الألمانية في صدارة الرحلات الأكثر وصولاً إلى مطار الغردقة الدولي، يليها الرحلات القادمة من إيطاليا وهولندا مع استمرار زيادة أعداد الرحلات القادمة من المطارات الروسية.

فيما كشفت جداول الوصول لمطار مرسى علم الدولي، وصول 5 آلاف سائح خلال ساعات اليوم، على متن 37 رحلة طيران، وذلك ضمن 113 رحلة طيران يستقبلها خلال الأسبوع الجاري.

