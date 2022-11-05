بحضور رئيس السنغال.. سفيرة مصر تشارك فى افتتاح مصنع مصرى للتغليف

جدة - نرمين السيد - شاركت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال، فى مراسم افتتاح المصنع المصرى IMPACK SAFA Group بمشاركة الرئيس السنغالى Macky SALL، وبحضور عدد من عدد من نواب البرلمان السنغالى ولفيف من السفراء المعتمدين فى داكار.





ويُعد المصنع المتخصص فى إنتاج مستلزمات التغليف نقلة فى هذا المجال فى الأسواق السنغالية حيث تم تجهيزه بأحدث الماكينات المتخصصة، وتم إنشاؤه بالمجمع الصناعى فى المنطقة الحضرية الجديدة المتاخمة للعاصمة داكار. وأكدت سفيرة مصر فى كلمتها على أن افتتاح المصنع يُمثل خير نموذج لما يستطيع أن يقدمه المستثمر المصرى لدول إفريقيا فى ظل توجه الدولة نحو تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين فى الخارج، خاصةً فى ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التى تدعم التكامل الإفريقى. وأضافت السفيرة خضر أن مصر تسعى للاستثمار فى علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية. من جانبه أعرب الرئيس السنغالى Macky SALL عن سعادته بأن يشهد افتتاح أول مشروع استثمارى مصرى خلال فترة رئاسته للبلاد، مشيدًا بمستوى العلاقات بين البلدين والتى يعكس حقيقتها مثل هذا الاستثمار.

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