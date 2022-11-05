محافظ كفر الشيخ يفتتح كوبرى محور الـ 47 للقضاء على التكدس المرورى

جدة - نرمين السيد - افتتح محافظ كفر الشيخ جمال نور الدين، اليوم السبت، كوبرى محور الـ 47، للقضاء على التكدس المرورى الذى يشهده موقف كفر الشيخ العمومى، إضافة للربط بين عدد من الشوارع والأحياء، ورافد الطريق الدولى الساحلى، يأتى ذلك ضمن المشروعات الخدمية التى تشهدها المحافظة والتى سيتم افتتاحها خلال شهر نوفمبر الجارى ضمن احتفالات المحافظة بالعيد القومى الـ 66 لذكرى معركة البرلس.





وأوضح نور الدين - خلال الافتتاح - أن احتفالات محافظة كفر الشيخ بعيدها القومى الموافق الرابع من نوفمبر من كل عام مستمرة على مدار شهر نوفمبر الجارى، تخليدًا لذكرى يوم الانتصار لمعركة البرلس البحرية على العدوان الثلاثى 4 نوفمبر 1956، مضيفا أن هذه الذكرى تكشف بطولة قواتنا المسلحة فى معركة البرلس فى صباح 4 نوفمبر 1956م حيث قامت معركة بحرية أمام شاطئ بحيرة البرلس، وهاجمت مصر بوارج فرنسية ومدمرة بريطانية مدعومة بطائرات حربية الشواطئ المصرية، مهنئا أبناء المحافظة، بالعيد القومى الـ 66 لكفر الشيخ.

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