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جدة - نرمين السيد - وتنطلق قمة المناخ cop27، غدا الأحد، فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة أكبر عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلى المؤسسات الدولية والإقليمية.
وبدأت اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، اليوم السبت فى استقبال حوالى 7 آلاف ضيفً من مختلف الدول والجنسيات والمُشاركة فى الدورة "27" من قمة المناخ المُنعقدة فى "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة COP27 بسبب انعقاد مؤتمر المناخ على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
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