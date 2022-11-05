إضاءة مبنى وزارة الخارجية بكلمة COP27 بسبب انعقاد مؤتمر المناخ

جدة - نرمين السيد - وتنطلق قمة المناخ cop27، غدا الأحد، فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة أكبر عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلى المؤسسات الدولية والإقليمية.

وبدأت اللجنة المنظمة لمؤتمر المناخ، اليوم السبت فى استقبال حوالى 7 آلاف ضيفً من مختلف الدول والجنسيات والمُشاركة فى الدورة "27" من قمة المناخ المُنعقدة فى "مدينة السلام" شرم الشيخ، خلال الفترة من 6 - 18 نوفمبر 2022.