شيخ الأزهر: وثيقة الأخوة الإنسانية أضحت نهجا عالميا للبناء من أجل السلام

جاء ذلك خلال لقاء فضيلة الإمام الأكبر الدكتور أحمد الطيب، شيخ الأزهر الشريف، رئيس مجلس حكماء المسلمين، اليوم، قداسة البابا فرنسيس، بابا الكنيسة الكاثوليكية، فى مملكة البحرين، فى إطار زيارتهما إلى المملكة لزيارة البلاد والمشاركة فى ملتقى البحرين للحوار الشرق والغرب من أجل التعايش الإنسانى .
وأعرب فضيلة الإمام الأكبر عن تقديره لأخيه البابا فرنسيس، واللقاء مجددًا فى إطار العلاقات الأخوية بينهما، وسعيهما معًا لإحلال وإرساء قيم السلام والعيش المشترك وقبول الآخر.
ومن جانبه، رحب قداسة البابا فرنسيس، بفضيلة الإمام الأكبر، معربًا عن تقديره لجهود الأزهر الشريف ومجلس حكماء المسلمين فى دعم وتشجيع الحوار بين أتباع الأديان ونشر ثقافة الأخوة الإنسانية وتعزيز السلام العالمى، وأكد أهمية تضامن قادة وزعماء الأديان من أجل خير البشرية وإعلاء صوت الدين لخدمة الإنسانية، مؤكدًا أيضًا على أهمية الحوار فى إنهاء الحروب والصراعات والحد من انتشار العنصرية والكراهية.
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