جامعة الأزهر توجه الشكر لوزيرة الهجرة لمساعدتها في عودة جثمان ”شهيد العلم”...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 05:29 مساءً - وجهت جامعة الأزهر برئاسة فضيلة الدكتور سلامة داود، رئيس الجامعة؛ خالص الشكر والتقدير للسفيرة سها جندي، وزيرة الهجرة وشئون المصريين بالخارج؛ لجهودها المخلصة ودعمها ومتابعتها على مدار الساعة أمس الجمعة في سبيل سرعة عودة جثمان شهيد العلم الدكتور أشرف عويضة، أستاذ جراحة الأوعية الدموية بكلية طب بنين الأزهر بالقاهرة، -رحمه الله تعالى- والذي توفاه الله تعالى خلال مشاركته في مؤتمر دولي خارج الوطن.

كما وجهت جامعة الأزهر الشكر والتقدير للقنصلية المصرية العامة في استانبول على ماقامت به في سبيل تيسير اجراءات عودة جثمان شهيد العلم.

وأوضح الدكتور محمود صديق، نائب رئيس الجامعة للدراسات العليا والبحوث، المشرف العام على قطاع المستشفيات الجامعية بجامعة الأزهر، أنه فور ورود نبأ وفاة شهيد العلم الدكتور أشرف عويضة، خارج الوطن تم التواصل مع معالي الوزيرة، التي تواصلت على الفور مع القنصلية المصرية العامة في استانبول التي بذلت جهدا كبيرا، وكانت الوزيرة على تواصل دائم وتبعث برسائل طمأنة بين الحين والآخر تطلعنا خلالها على مجريات الأمور أولًا بأول، حتى عودة جثمان شهيد العلم أمس، ووصوله إلى مطار القاهرة الدولي، وتسلم الأسرة له عقب الانتهاء من الإجراءات المتبعة بهذا الشأن.

وعقب استلام الجثمان تم التوجه إلى مسقط رأس شهيد العلم، وأجريت مراسم الدفن أمس الجمعة، فلها من جامعة الأزهر كل الشكر والتقدير على هذا الموقف الإنساني الكبير الذي نظل نذكره بسرعة استجابة الوزيرة في مثل هذه الأمور.