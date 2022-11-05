العالم يحارب التغيرات المناخية من شرم الشيخ (إنفوجراف)

جدة - نرمين السيد - تنطلق قمة المناخ cop27، غدا الأحد، فى مدينة شرم الشيخ، بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى وبمشاركة أكبر عدد من قادة العالم ورؤساء الدول والحكومات وكبار المسؤولين وممثلى المؤسسات الدولية والإقليمية.





ويوضح الإنفوجراف التالى أهم المعلومات عند قمة المناخ والتى تستمر حتى يوم 18 نوفمبر الجارى، وتركز المناقشات على إنقاذ كوكب الأرض من تغيرات المناخ. وجرى تطوير مطار شرم الشيخ الدولى، ليستوعب 10 ملايين راكب سنويا بدلا من 7، 5 مليون راكب وزيادة مواقف انتظار الطائرات إلى 67 موقفا لاستيعاب الحركة الجوية المتزايدة إلى مطار شرم الشيخ.

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