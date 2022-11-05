وزير التموين ومحافظ الجيزة يتفقدان عددا من المراكز التموينية وسلاسل الجملة

جدة - نرمين السيد - استقبل أحمد راشد محافظ الجيزة الدكتور على المصيلحى وزير التموين والتجارة الداخلية بديوان عام المحافظة وذلك فى إطار زيارته لمحافظة الجيزة لمتابعة سير العمل بالقطاع التموينى وتفقد عدد من المنافذ التموينية والمطاحن ومستودعات توزيع الدقيق والمخابز ومراكز خدمة المواطنين التموينية للاطمئنان على توافر السلع الاستهلاكية والمواد الغذائية بأسعار مخفضة بجانب التصدى لأية زيادات فى أسعار السلع أو احتكارها وتخزينها بالمخالفة وتخفيف العبء عن كاهل المواطنين.





شملت جولة وزير التموين ومحافظ الجيزة تفقد شركة مطاحن ومخابز جنوب القاهرة والجيزة بشارع الملك فيصل بالهرم ومستودع توزيع الدقيق الفاخر 72% للمخابز السياحية والافرنجية بالإضافة إلى تفقد سير العمل بالشركة المصرية لتجارة الجملة بالهرم والمجمع الاستهلاكى بشارع أحمد عرابى بحى العجوزة وزيارة مراكز خدمة المواطنين التموينى بكلا من المنيرة الشرقية والمنيرة الغربية.

أكد الدكتور على المصيلحى وزير التموين أن محافظة الجيزة بها 5 مليون مواطن مستفيد بالنظام التموينى بالإضافة إلى وجود العديد من مراكز الجملة بنطاق المحافظة يتم ضخ السلع الغذائية الأساسية بها بشكل دورى لتلبيه احتياجات المواطنين.

وأعلن وزير التموين والتجارة الداخلية عن فتح الباب أمام السلاسل التجارية الراغبة فى شراء الأرز من وزارة التموين مؤكدا أن من يرغب عليه التقدم بطلب إلى هيئة السلع التموينية لمنحها الكميات الراغبة فيها مشيرا إلى أنه لن يُسمح باحتكار سلعة الأرز ومن غير المقبول أن يكون لدينا اكتفاء ذاتى منه ونقوم بالاستيراد، لافتا إلى أن قرار حظر تصدير الأرز مستمر العمل به من أجل سد حاجة المواطنين من هذه السلعة الاستراتيجية الهامة.

وأشار وزير التموين إلى أن الأسعار الرسمية لبيع الأرز هى 12 جنيها للأرز السائب و15 جنيها للأرز المعبأ الأبيض مشيراً إلى أن الوزارة سمحت لبعض السلاسل التجارية ببيع الأرز ذو الجودة العالية بنسبة 3% كسر بسعر 16.5 جنيه، مشيرا إلى أن السماح بسعر يزيد عن 15 جنيها جاء وفقا لجودة وتكلفة إنتاج معينة.

ومن جانبه أكد أحمد راشد محافظ الجيزة على توافر احتياجات المواطنين من السلع الغذائية والأساسية بسلاسل المجمعات الاستهلاكية والمنافذ المختلفة مشيراً انه يتم الضخ الدورى للسلع لتلبيه احتياجات المواطنين والحد من جشع بعض التجار ومواجهه الممارسات الاحتكارية والحفاظ على الأسعار الحالية للسلع دون زيادات.

وخلال تفقد عدداً من المخابز ومطحن فيصل للوقوف على وجود المخزون الكافى أكد محافظ الجيزة على المتابعة الدورية لانتظام العمل بالمخابز وتنفيذ قرار الدكتور مصطفى مدبولى رئيس الوزراء المتضمن أسعار وأوزان الخبز والإعلان عنهما فى أماكن ظاهرة وواضحة للمستهلكين.

وخلال الجوله أفتتح وزير التموين ومحافظ الجيزة مركزى خدمة المواطنين التموينى بالمنيرة الشرقية والغربية كمكاتب نموذجية فى إطار مرحلة تطوير مكاتب التموين وتحويلها لمراكز خدمات تموينية شاملة.

حيث أشاد محافظ الجيزة بمستوى وجودة الخدمات التموينية المختلفة المقدمة المواطنين من خلال المراكز التموينية المطورة فى إطار سعى الدولة نحو تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتسهيل الحصول على الخدمة.

وشدد اللواء أحمد راشد على أن الفترة المقبلة ستشهد تكثيف الرقابة التموينية وتنظيم الحملات المتتالية للتصدى لأى ممارسات احتكارية أو زيادة للأسعار والاطمئنان على توافر السلع والتأكد من سلامتها.