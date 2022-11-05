جامعة طنطا: الكشف على 1297 شخصا فى قافلة طبية مجانية بالمحلة

جدة - نرمين السيد - وقال الدكتور محمود ذكى رئيس الجامعة - وفقا لبيان - إن تنظيم القوافل الطبية والتوعوية يأتى فى إطار حرص الجامعة على دعم المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»، وتقديم أفضل الخدمات الطبية والعلاجية للمرضى لتعزيز دور الجامعة الرائد فى خدمة المجتمع، وتوفير مزيد من الخدمات الطبية للأسر الأكثر احتياجًا.

وأوضح أن قوافل جامعة طنطا تساهم فى دعم المنظومة الصحية، وتوفير خدمات الرعاية الطبية المتميزة للمرضى وصرف الدواء بالمجان، مضيفًا أن القافلة قدمت محاضرات توعوية فى التغذية والإسعافات الأولية فى حالة الطوارئ ومشاركة كلية الصيدلة بتقديم الدواء بالمجان للحالات التى تم فحصها، كما شهدت القافلة مشاركة كلية الزراعة بتقديم 50 شجرة زيتون مثمرة لزراعتها بالقرية ضمن مشاركة الجامعة فى مبادرة "100 مليون شجرة".

وأشار رئيس الجامعة، إلى أنه جرى توقيع الكشف الطبى على 1297 حالة من خلال 12عيادة، بالإضافة إلى إجراء اختبارات محو الأمية لـ 35 مواطنا.