سفيرة جمهورية مصر العربية في السنغال تشارك في مراسم افتتاح المصنع المصري...

حمدي عبدالله - القاهرة في السبت 5 نوفمبر 2022 04:29 مساءً - شاركت السفيرة نهى خضر، سفيرة جمهورية مصر العربية لدى السنغال، في مراسم افتتاح المصنع المصري IMPACK SAFA Group بمشاركة الرئيس السنغالي Macky SALL، وبحضور عدد من عدد من نواب البرلمان السنغالي ولفيف من السفراء المعتمدين في داكار. ويُعد المصنع المتخصص في إنتاج مستلزمات التغليف نقلة في هذا المجال في الأسواق السنغالية حيث تم تجهيزه بأحدث الماكينات المتخصصة. ولقد تم انشاؤه بالمجمع الصناعي في المنطقة الحضرية الجديدة المتاخمة للعاصمة داكار.

هذا، وقد أكدت سفيرة مصر في كلمتها على أن افتتاح المصنع يُمثل خير نموذج لما يستطيع أن يقدمه المستثمر المصري لدول افريقيا في ظل توجه الدولة نحو تذليل كافة العقبات أمام المستثمرين المصريين في الخارج، خاصةً في ظل اتفاقية منطقة التجارة الحرة الإفريقية التي تدعم التكامل الإفريقي. وأضافت السفيرة خضر أن مصر تسعى للاستثمار في علاقاتها مع الأشقاء الأفارقة على كافة الأصعدة السياسية والاقتصادية والإنسانية.

من جانبه أعرب الرئيس السنغالي Macky SALL عن سعادته بأن يشهد افتتاح أول مشروع استثماري مصري خلال فترة رئاسته للبلاد، مشيداً بمستوى العلاقات بين البلدين والتي يعكس حقيقتها مثل هذا الاستثمار.