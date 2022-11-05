سفير صنعاء بالأردن يشيد بمواقف الرئيس السيسى الداعمة لليمن

جدة - نرمين السيد - وأشار إلى أن تلك الموافق كانت واضحة ومقدرة منذ اندلاع الأزمة وهذا ما أكده سواء خلال لقائه بالرئيس السابق عبد ربه منصور هادى فى القمة العربية التى عقدت بالأردن عام 2017، وكذلك لقاء رئيس المجلس الرئاسى الحالى الرئيس رشاد العليمى.

وأوضح العمرانى، فى حوار مع مدير مكتب وكالة أنباء الشرق الأوسط فى عمان، أن لقاء الرئيس السيسى مؤخرا بالرئيس العليمى على هامش القمة العربية كان معبرا عن دور مصر الريادى الداعم لوحدة وأمن واستقرار اليمن، منوها إلى أن لقاء الرئيس السيسى أيضا بالرئيس العليمى واستقباله بالقاهرة منذ 4 شهور كان أيضا معبرا عن تقدير مصر لليمن وشعبها وحرصها الدائم على دعم اليمن وشعبه.

وأعرب العمرانى عن شكره لمصر قيادة وحكومة وشعبا على هذا الموقف الداعم لليمن وشعبه، مؤكدا أن مصر ما زالت ولا تزال فى القلب لأنها الشقيقة الكبرى للعرب جميعا.

وثمن العلاقات المصرية - اليمنية، مؤكدا أنها علاقات تاريخية ووثيقة على مر العصور منذ ستينات القرن الماضى، لافتا إلى أن العلاقات المشتركة هى علاقات أزلية وقديمة ويتم تعزيزها بموقف مصر الداعم دائما وأبدا إلى وحدة اليمن وشعبه.

وأشار إلى أن مصر دعمت فى الماضى التحول الديمقراطى فى اليمن عند إعلان الجمهورية، مؤكدا أن مواقف مصر عنوانها السلام والوحدة والاستقرار فى اليمن وفى ربوع العالم العربى والعالم بأسره.

ونوه العمرانى إلى أن مصر تقدم كل غال ونفيس من أجل وحدة اليمن وهذه مواقف لم ولن ينساها الشعب اليمنى على مدار التاريخ، لافتا إلى أن الدعم المصرى كان دعما متعدد الأشكال وفى كافة القطاعات مثل التعليم والصحة والإدارة وغيرها من المجالات.

وأكد أن مكانة مصر فى اليمن وفى قلب الشعب اليمنى "مرموقة وغالية جدا"، لافتا إلى أن الشعب اليمنى يكن كل الحب والاحترام والتقدير لمصر وقيادتها وشعبها فى كل وقت وفى كل حين.

ووصف "العمرانى" موقف الدولة المصرية بكافة قطاعاتها وعلى كافة المستويات الرسمية والشعبية خلال الأزمة الراهنة فى اليمن بأنه "محمود ومشكور ومقدر" لأنه يدعم الأمن والاستقرار والوحدة وهذا ليس بغريب على مصر وقيادتها وشعبها.

وحول اليمنيين المتواجدين بالأراضى المصرية، قال السفير اليمنى فى الأردن، إن أغلب الشعب اليمنى حينما اندلعت الأزمة والحرب كانت وجهته وقبلته القاهرة لما يشعرون به من حب وتقدير من الشعب المصرى.

وتابع "العمرانى": "الشعب اليمنى لا يشعر بالغربة خلال تواجده بمصر، وهذه عظمة الشعب المصرى، وكافة الشعوب العربية تحمل له الحب والاحترام والتقدير لأنه شعب متحضر فى تعامله ويستقبل الجميع تحت اسم مواطن عربى"، مضيفا " أنه شخصيا عند اندلاع الحرب نزح من اليمن إلى مصر وأقام فيها فترة طويلة"، معربا عن احترامه وتقديره لحفاوة استقبال الدولة المصرية والشعب المصرى لليمنيين.

كما أشاد العمرانى بموقف الحكومة المصرية الذى سمح باستئناف رحلات الطيران لنقل اليمنيين من صنعاء مما يخفف من آثار الحرب والدمار ويساهم فى علاج المصابين، مشيرا إلى أن الحوثى يعرقل ذلك حاليا رغم الجهود المصرية فى هذا الشأن.

وحول فشل تجديد الهدنة مؤخرا فى اليمن، قال السفير العمرانى إن الشعب اليمنى يدعو دائما إلى السلام ولم يدع قط إلى الحرب، ولكن الطرف الأخر وهو الحوثى يعرقل السلام ولا يرغب فيه.

ورأى السفير اليمنى فى الأردن، أن الحوثى جماعة متطرفة ولا تختلف عن فكر تنظيم داعش الإرهابى وتمتهن الحرب منذ سنوات طويلة ، مشيرا إلى أن الحوثى خاص الحرب ضد الشعب اليمنى والدولة اليمنية على مدار 18 عاما.

وأكد أن رفض الحوثى تجديد الهدنة مؤخرا رغم المحاولات الأممية والدولية يؤكد موقفهم الرافض للسلام والداعى إلى الحرب والإرهاب، مشيرا إلى أن الحوثيين لديهم أهداف سيئة يمتهنون الحرب ويحاولون فرض سياساتهم بالقوة.

وأشار إلى أن الحكومة اليمنية قدمت كل ما من شأنه تنفيذ قرارات الأمم المتحدة سواء بشأن الهدنة أو السلام فى اليمن، موضحا أن جماعة الحوثى تعرقل كافة المحاولات الأممية والدولية وتضرب بقرارات الشرعية الدولية عرض الحائط لتنفيذ مخططهم هو تدمير وتقسيم اليمن.

وبشأن العلاقات الأردنية- اليمنية، قال العمرانى إن العلاقات اليمنية - الأردنية متميزة وراسخة ، مشيرا إلى أن الأردن مساهم كبير فى تخفيف آثار الحرب على الشعب اليمنى بشكل كبير جدا ويدعو للسلام والاستقرار.

وأضاف أن الأردن فتح المجال لوجود المبعوث الأممى كبعثة مستمرة ومقيمة من أجل القضية اليمنية، مشيرا إلى أن الأردن يحتضن اللقاءات اليمنية - اليمنية بحضور مبعوث الأمم المتحدة من أجل التوصل إلى حلول سياسية تنهى الحرب ولكن للأسف الشديد الحوثى يعرقل ذلك أيضا.

كما أعرب العمرانى عن شكره وتقديره للعاهل الأردنى الملك عبدالله الثانى والحكومة الأردنية لما يبذلونه من أجل القضية اليمنية والشعب اليمنى، معربا عن تقديره للموقف الأردنى الداعم للسلام والوحدة والاستقرار فى اليمن.