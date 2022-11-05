طقس الغد مائل للحرارة نهارا والصغرى بالقاهرة 17

جدة - نرمين السيد - يتوقع خبراء هيئة الأرصاد الجوية أن يسود غدا الأحد، طقس مائل للحرارة نهارا على القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية وجنوب سيناء وجنوب البلاد، لطيـف فى أول الليـل مـائـل للبرودة فى آخره علـى كـافـة الأنـحـاء.





وتوقع الخبراء نزول شبـورة مـائية على بعض الطرق المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية الشرقية ووسط سيناء وشمال الصعيد على فترات متقطعة، وطقس مشمس على جنوب سيناء وسلاسل جبال البحر الأحمر وجنوب الصعيد، وتساقط أمطار خفيفة على السواحل الشمالية الغربية. وبالنسبة لحالة البحر المتوسط فتكون معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف إلى مترين والرياح السطحية جنوبية غربية. فيما تكون حالة البحر الأحمر معتدلة ويصل ارتفاع الموج فيه من متر ونصف المتر إلى مترين والرياح السطحية شمالية غربية. وفيما يلى بيان بدرجات الحرارة المتوقعة غدا على محافظات ومدن مصر: العظمى الصغرى القاهرة 26 17 العاصمة الإدارية 26 17 6 أكتوبر 26 17 بنهـا 26 18 دمنهور 25 18 كفر الشيخ 26 17 المنصورة 26 17 دمياط 25 19 بورسعيد 26 19 الإسماعيلية 27 16 السويس 26 16 الزقازيق 26 17 شبين الكوم 26 16 طنطا 26 16 شلاتين 29 21 الإسكندرية 26 17 العلمين الجديدة 26 17 وادى النطرون 26 17 مطروح 27 15 السلوم 27 15 سيوة 27 12 العريش 26 18 رفح 26 18 الطور 27 18 كاترين 21 12 رأس سدر 27 17 نخل 24 12 طابا 25 19 نويبع 26 20 حلايب 28 21 شرم الشيخ 29 22 الغردقة 29 20 مرسى علم 29 21 الفيوم 26 16 بنى سويف 26 15 المنيا 26 15 أسيوط 26 14 سوهاج 27 15 قنا 28 17 الأقصر 29 16 أسوان 29 17 الوادى الجديد 28 14 أبوسمبل 29 17 أبو رماد 28 21 رأس حدربة 28 21

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